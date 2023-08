"Un șoc emoțional" Urmele pe care divorțul le-a lăsat în sufletul Ancăi Țurcașiu. A spus abia acum cât de mult a afectat-o despărțirea și cum a reușit să lase, într-un final, trecutul în urmă

In articol:

Anca Țurcașiu este o prezență care nu poate fi trecută ușor cu vederea. Împrăștie în jurul ei numai voie bună și afișează tot timpul un zâmbet pe buze, dar puțini știu că până să atingă fericirea pe care o trăiește acum a trecut printr-un adevărat șoc emoțional.

Este vorba despre perioada divorțului, pe care actrița a adus-o în discuție chiar într-un mesaj recent, transmis în mediul online.

Anca Țurcașiu și-a găsit puterea și le-a mărturisit fanilor cât de mult a afectat-o despărțirea la acea vreme, dar și cum a reușit să șteargă cu buretele trecutul și să o ia de la zero, mai puternică ca niciodată.

Urmele pe care divorțul le-a lăsat în sufletul Ancăi Țurcașiu

Anca Țurcașiu a fost și a rămas una dintre cele mai admirate prezențe din showbiz-ul românesc. La vârsta de 53 de ani arată mai bine ca niciodată și se poate considera o femeie puternică. În ciuda aparențelor, însă, actrița recunoaște că divorțul și-a pus amprenta asupra vieții ei. Șocul emoțional suferit nu a fost deloc ușor de gestionat, dar, cu toate acestea, a reușit să ia totul ca pe o lecție și să facă pace cu trecutul.

„Toată lumea îmi spune că m-am reinventat.

Da, am reușit să mă regăsesc, după un șoc emoțional puternic, m-am înălțat, am zâmbit, am depășit greul, acceptând ce mi-a oferit viața, am apelat la ajutorul celor dragi care mi-au fost alături. Putem. Eu pot orice. Trecem pe aici atât de repede, încât trebuie doar să avem grijă de noi. Să facem din fiecare zi o bucurie!

Așadar, ține doar de alegerile noastre din viața asta ca să putem fi bine, fericiți!

Nu pierdeți TIMPUL! Cel mai prețios dar....

Vă îmbrățișez! Noapte bună!

AVEȚI GRIJĂ DE VOI!”, a transmis Anca Țurcașiu pe contul ei oficial de Instagram.

Anca Țurcașiu a divorțat după 22 de ani de căsnicie

Anca Țurcașiu a trăit o poveste de dragoste alături de medicul Cristian Georgescu.

Mariajul dintre ei s-a terminat după 22 de ani, în 2020, iar divorțul a uimit pe toată lumea. Deși a fost discretă cu relația ei, oamenii credeau că nu există șanse de separare, mai ales după atâta timp. Chiar și actrița a mărturisit că a avut nevoie de foarte mult curaj ca să facă pasul spre despărțire.

„Mă interesează ce spune lumea, însă ideea este că atunci când am făcut lucrul acesta (a divorțat) a fost extrem de asumat, a fost un act de curaj foarte mare și cred că aș putea să fiu un mesager foarte bun pentru femeile care trăiesc niște momente neplăcute să aibă curaj s-o ia de la capăt, să realizeze că este o singură viață pe Pământ și că niciun bărbat din lume nu poate să-ți aducă nici fericire, nici nefericire, singura persoană care poate să-ți aducă bine este sinele tău și Divinitatea.”, a mărturisit Anca Țurcașiu, în urmă cu câteva luni, pentru viva.ro .