Un sportiv repatriat din Africa de Sud, primul pacient suspect de infectare cu Omicron din România: "Este izolat"

Noua variantă sud-africană s-ar putea să fi ajuns deja pe teritoriul României. Un jucător de la CSM Știința Baia Mare a fost recent infectat cu COVID-19. Autoritățile au demarat deja cercetările, pentru a stabili dacă fotbalistul, care s-a întors recent din Africa de Sud, este infectat cu Omicron.

Primul suspect de infectare cu Omicron pe teritoriul României

România are deja primul suspect de infectare cu tulpina Omicron, după ce 29 de sportivi au fost recent repatriați din Africa de Sud. Deși specialiștii au anunțat că toate persoanele au fost testate și supuse carantinării, așa cum prevede legea, se pare că unul dintre jucători a fost deja depistat cu COVID-19.

Îngrijorați, medicii au trimis rapid o probă de secvențiere la Institutul Național de Cercetare Medico- Militară „Cantacuzino” din București, pentru a afla dacă pacientul a luat varianta sud-africană.

Pe lângă jucătorul de rugby, medicii au prelevat probe și de la alți doi sportivi repatriați din Africa de Sud, depistați cu COVID-19. Ei se află în carantină la domiciliu, în orașele de proveniență: "Referitor la persoanele repatriate din Africa de Sud, precizam faptul că, în urma testelor efectuate, 3 persoane (2 la aeroportul din București și 1 la Baia Mare) au fost depistate ca fiind pozitive cu virusul SARS-CoV-2. Precizăm că testele au fost efectuate la cele două aeroporturi( București și Baia Mare) la momentul aterizării, persoanele au fost introduse în locațiile de carantină, iar rezultatele au venit astăzi, 1 decembrie 2021. Niciuna dintre cele 3 persoane nu are simptome, dar toți trei pacienții sunt sub observație medicală. Probele au fost trimise la laboratoare de specialitate pentru secvențiere și vă vom comunica rezultatele, în privința tulpinilor rezultate.", au transmis autoritățile.

Alexandru Rafila [Sursa foto: Captură tv]

Ministrul Sănătății, despre primul sportiv suspect de infectare cu Omicron

Momentan, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a declarat că rugbistul repatriat din Africa de Sud se simte bine și este ținut sub supravegherea atentă a medicilor. Sportivul, care este asimptomatic, urmează să afle dacă este, într-adevăr, infectat cu noua tulpină COVID-19: "Sportivul este asimptomatic, nu are nimic, este ținut sub observație. O să fie trimis rezultatul la Institutul Cantacuzino, pentru secvențiere.

El este izolat. Să vă explic de ce este îngrijorător. În loc să avem 10.000 de cazuri, vom avea 20.000 de cazuri, pentru că e mai transmisibilă. Atunci, și persoanele cu complicații vor fi mai multe și pune presiune suplimentară pe sistemul de sănătate.", a declarat Alexandru Rafila, pentru romaniatv.net.