Un tânăr din Neamț a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția este în alertă

In articol:

La data de 26.04.2021, orele 23:00, Cojocea Mihai Cosmin, în vârstă de 23 de ani, a plecat din locuința sa și nu s-a mai întors. Tânărul se afla în evidențele medicale cu diagnosticul de schizofrenie paranoidă.

Tânăr dispărut din Neamț

La data de 27.04.2021, ora 01:31, lucrătorii din cadrul SPR 10 Dulcești, au fost sesizați prin SNUAU 112, despre faptul că numitul Cojocea Mihai Cosmin a plecat din locuința sa și nu s-a mai întors.

Tânărul de 23 de ani se află în evidențele medicale cu diagnosticul de schizofrenie paranoidă.

Citeste si: O femeie din Botoșani a dispărut fără urmă. Polițiștii o caută de două zile

Semnalmente- Înălțime:172 cm, Greutate:95 kg, Culoare piele:ALBĂ, Corpolență:GRAS, Culoare păr:NEGRU, Natura păr:DREPT, Lungime par:SCURT, Culoare ochi:CAPRUI, Semn particular nr. 1: Tip:PETE, Loc:FATA, Descriere:PETE DE VITILIGO.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

În momentul plecării, acesta era imbrâcat cu o vestă de culoare neagră, un pulover de culoare verde, pantaloni tip trening de culoare gri închis cu două dungi laterale longitudinale de culoare albă, un fes de culoare gri verzui și este încălțat cu adidași de culoare neagră cu talpa albă, marimea 42.

Orice persoană care deține informații despre Cojocea Mihai Cosmin este rugată să apeleze numărul de urgență sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.

Citeste si: O fetiță de 12 ani a dispărut fără urmă! Familia și poliția o caută neîncetat

"La data de 27.04.2021, ora 01:31, lucratorii din cadrul SPR 10 Dulcesti, au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca numitul Cojocea Mihai Cosmin, in varsta de 23 ani, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 26.04.2021, orele 23:00 si nu a mai revenit.

Distribuie pe:







Acesta se afla in evidentele medicale cu diagnosticul de schizofrenie paranoida. Numitul Cojocea Cosmin Mihai are urmatoarele semnalmente: 172 inaltime, 95kg, robust, ochi caprui, par negru tuns scurt, cu pete de vitiligo in zona fetei. In momentul plecarii, acesta era imbracata cu o vesta de culoare neagra, un pulover de culoare verde, pantaloni tip trening de culoare gri inchis cu doua dungi laterale longitudinale de culoare alba, un fes de culoare gri verzui si este incaltat cu adidasi de culoare neagra cu talpa alba, marimea 42.",se arată în sesizarea transmisă de Poliția Română