Diminetile de vara suna bine! Mihai Ghita, Orlando si Valeria vor da “Scularea”, in acest sezon estival, la Radio Impuls, in fiecare dimineata, de luni pana vineri, de la ora 7:00!

Gata sa ofere ascultatorilor matinali doza de energie si de buna dispozitie, Mihai Ghita si Valeria Lungu se alatura lui Orlado Ivan pentru a oferi publicului consumator de radio un cocktail efervescent de glume, hituri si informatii proaspete si utile.

Un trio formidabil! Mihai Ghita, Valeria si Orlando vor da “Scularea!” romanilor, in fiecare dimineata, la “Radio Impuls”

Prezentator al emisiunii de reportaje “Asta-i Romania!”, de la Kanal D, Mihai Ghita revine astfel la prima dragoste, radioul, iar publicul ii va descoperi cu aceasta ocazie umorul si energia inepuizabile.

Mihai Ghita a intrat in lumea radio cand avea doar 16 ani, la Radio Impact, si a trecut prin toate etapele formarii ca om de radio. A fost prezentator si realizator de emisiuni la Radio Contact, Radio Semnal si Mix FM.

“Prima dragoste chiar nu se uita niciodata. Si iata ca, dupa 15 ani, revin pe unde radio. Am spus <Da!> trezitului de dimineata si provocarii de a-i face si pe altii sa-si inceapa ziua cu optimism, cu incredere si pofta de viata. Va fi epic! Vom rade mult, ne vom bucura impreuna; vara aceasta ne vom regasi de luni pana vineri, de la ora 7:00, pe frecventele Radio Impuls!”, a spus Mihai Ghita.

Valeria Lungu a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a participat, in calitate de concurenta, la “Bravo, ai stil!”, este influencer, avand o prezenta extrem de activa in social media. Pasionata de muzica, si-a demonstrat veleitatile artistice in domeniu, cu piesele “Valerie - Sahara” si “Poveste rara”.

“Sunt foarte bucuroasa sa ma alatur lui Mihai Ghita si lui Orlando in matinalul <Scularea>! E o experienta unica pentru mine, intalnirea zilnica, pe undele radio, cu ascultatorii Radio Impuls este o provocare extraordinara. Ne vom distra si relaxa impreuna si vom incepe zilele cu multa pofta de nou, de muzica, de impartasit experiente frumoase”, a declarat Valeria Lungu.

“Ma bucur sa fiu alaturi de Mihai si Valeria, la <Scularea>! Mihai este o bucurie de om, n-ai cum sa fii trist in preajma lui, are un haz nebun. Iar Valeria va fi acea voce proaspata, feminina, care va lumina toata ziua, noua si ascultatorilor nostri”, a adaugat Orlando Ivan.

Incepand chiar de luni, 8 iunie, de la ora 7:00, Mihai Ghita, Valeria si Orlando vor da “Scularea” romanilor, la Radio Impuls, astfel ca debutul zilelor de vara se anunta pline de optimism, energie, muzica si infotainment!

Radio Impuls, parte din Grupul Dogan Media International, este o retea cu acoperire in cele mai importante orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Sibiu, Timisoara, Tulcea, Bacau, Rasnov, Bistrita si Craiova. Radio Impuls difuzeaza hituri contemporane si se adreseaza unui public urban, dinamic, dornic sa asculte muzica buna si entertainment de calitate.

**** Radu Tibulca, coprezentator al matinalului “Scularea”, va fi implicat in urmatoarea perioada in filmarile celui de-al doilea sezon al serialului “Moldovenii”. Acesta va fi in continuare prezent in cadrul matinalului prin interventii telefonice si rubrici dedicate.