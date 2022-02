Un ucrainean le-a propus militarilor ruși să-i ajute, după ce au rămas fără combustibil în tancuri: „Știți unde încotro vă deplasați?”

In articol:

De patru zile, Ucraina este sub asediu, iar pe teritoriul ei au loc mai multe desfășurări de forțe militare din partea Rușilor, care le-au declarat război. Ucrainenii sunt atacați pe toate fronturile, iar până acum au reușit să facă față eroic și au apărat mai multe regiuni importante din țara lor.

Printre cele mai importante ținte ale armateri rusești este Kievul, capitala țării, însă aceștia înaintează greu din mai multe motive. Unul dintre ele este combustibilul limitat.

Un cetățean ucrainean s-a întâlnit cu două echipaje militare ale Rusiei, cu care a purtat un dialog de-a dreptul incredibil. Acesta a filmat întreg momentul și a postat totul pe rețelele de socializare, acolo unde a stârnit un val de reacții.

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD