„Un umăr pe care să te poți sprijini” Andreea Antonescu, alături de Cătălin Bordea după divorțul de Livia! Mărturisile emoționante făcute de vedetă: „Am ales să fiu acolo”

Andreea Antonescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să își construiască o carieră de succes în industria muzicală. Mai mult decât atât, a apărut și în foarte multe show-uri de televiziune, acolo unde a cucerit publicul datorită carismei și sincerității de care a dat dovadă întotdeauna.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani care îi sunt alături la fiecare pas.

Recent, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au concurat împreună împotriva lui Nelu Cortea și Cătălin Bordea în cadrul unei emisiuni de succes din țara noastră. Deși au fost rivali, Andreea Antonescu a făcut dezvăluiri emoționante despre relație pe care o au, de fapt, vedetele.

Andreea Antonescu, alături de Cătălin Bordea

Invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Andreea Antonescu a primit foarte multe mulțumiri din partea comedianților, aceștia din urmă mărturisind că vedeta le-a fost alături în momentele dificile, atât în cadrul emisiunii, cât și ulterior. Ba mai mult decât atât, se pare că Andreea Antonescu s-a dovedit a fi un real sprijin pentru Cătălin Bordea, fiind alături de el atunci când a divorțat de fosta sa soție.

La rândul ei, artista i-a mai spus că știe cât de dificile sunt astfel de încercări în viața fiecărui om, tocmai de aceea și-a dorit să îl susțină și să fie o prietenă adevărată pentru el.

„Cătălin Bordea: Eu trebuie să îți mai mulțumesc, în același timp, pentru că ai fost alături de mine și în perioada asta care încă nu s-a terminat.

Nelu Cortea: Ce perioadă, iartă-mă, despre ce vorbim?

Cătălin Bordea: „Dinvonț”, „dinconț”( n. r.: divorț). Cum se numește ăla când te lua soția?

Andreea Antonescu: Lecție de viață!(...) Da, știi că am făcut-o cu tot sufletul și nu mă așteptam vreodată ca tu să vrei să menționezi chestia asta la voi în podcast și apreciez la maximum. Știi că indiferent de orice am fost acolo pentru că am simțit să fiu acolo și știu cât de grele sunt anumite perioade din viața fiecăruia... și știu cât de importanți sunt acei prea puțini oameni care simt nevoia să fie lângă tine, mai ales atunci. Am ales tocmai datorită chimiei care a fost între noi și a faptului că am descoperit că sunteți niște oameni foarte buni. Am ales să fiu acolo, un umăr pe care să te poți sprijini dacă ai nevoie!”, este dialogul dintre cei trei în cadrul podcastului lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Cum s-au înțeles în cadrul competiției?

În ciuda faptului că au fost rivali în cadrul emisiunii de televiziune, Andreea Antonescu a mărturisit că a fost întotdeauna alături de comedianți și i-a sprijinit în momentele grele, mai ales că a simțit încă de la început că se va lega o prietenie frumoasă. Totodată, se bucură foarte mult că ei au fost câștigători, motiv pentru care și acum susține că Nelu Cortea și Cătălin Bordea au fost cei mai buni.

„Andreea Antonescu: Voi știți că dincolo de camere chiar asta era realitatea pentru că eu veneam și vă ridicam dincolo de camere pentru că am simțit că sunteți doi oameni minunați (…) nu am niciun interes și nu aveam nici atunci. Sunteți doi oameni foarte buni…eu de multe ori sunt oprită pe stradă și mi se spune că ar fi trebuit să câștigăm noi, că oamenii au ținut cu noi, diverse. Și am zis ‘Nu, au câștigat cei mai buni’. Asta este părerea mea în continuare!

Eu le spun și oamenilor de pe stradă că dincolo de cât de mult ne-am dorit să câștigăm, cât de determinate am fost, de ambițioase am fost, au câștigat cei mai buni, fără doar și poate. Ați meritat de la început și voi vă amintiți, încă de la început v-am spus, că mie mi-ar plăcea ca finala să fie jucată de noi și de voi”, a mai spus Andreea Antonescu în cadrul aceluiași podcast.