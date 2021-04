Un vaccin aproape i-a ucis copilul iar acum este chemată să se injecteze anti-COVID! Dezvăluirile cutremurătoare ale actriței Ani Crețu: ”I s-a umplut de sânge în gură! Cum să mai am încredere în vaccinuri?”

In articol:

Actrița Ani Crețu a explicat cât de periculos este, din punctul ei de vedere, proiectul de lege care există în Parlament încă din 2017, care prevede ca în caz de epidemie, populația să fie vaccinată obligatoriu la ordin de ministru.

Ani Crețu: ”Ne bagă pumnul pe gât și ne spun că e o coincidență”

Artista a povestit drama uriașă prin care a trecut cu fiul ei Adan, care a ajuns în stare gravă la spital după administrarea unui vaccin de tip ROR. Ulterior, ea a aflat că micuțul suferă de, o alergie foarte puternică și greu de controlat care face ca orice aliment să-i poată provoca moartea.

Ani Crețu este acum inițiatoarea unui proiect de lege care prevede asigurarea unui program de screening anti-alergic decontat de stat.

”În Paramentul României zace un proiect al obligativității vaccinării, în condițiile în care nu există o lege a alergicilor. În condițiile în care statul român nu decontează nici o analiză care să arate că un om este alergic la o substanță pe care o conține unul sau toate vaccinurile.

Iar acest ser, împotriva COVID este încă în test, adică el nu a arătat proba timpului. Dar dacă un vaccin al copilăriei, testat zeci de ani, pe copilul meu l-a afectat atât de rău... dar la mine a ieșit glonțul pentru că așa spune: la unii dă astfel de reacții adverse, dar îți asumi ca părinte! De aia nu poți să-i dai în judecată, pentru că îți asumi, nu te obligă statul.

Dar acum, cu vaccinul ăsta care e în teste, n-a făcut proba timpului, n-are nici măcar un an și ne bagă pumnul pe gât și ne spun că e coincidență (când apar reacții adverse, n.r.). Băi frate, stai un pic, eu gândesc cu creierul domnului Gheorghiță? Eu gândesc cu creierul meu. Pe drumul vieții mele, n-a fost nici unul din acești oameni și nici statul român care se erijează în părintele absolut al copiilor noștri. Statul, mie mi-a abandonat copilul, pentru asta am făcut o lege, cea a alergicilor”, a povestit Ani Crețu la emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV.

Actrița a mărturisit că s-a simțit abandonată de autorități și de medicii care aproape i-au impus vaccinarea pentru fiul ei, respingând orice suspiciune pe care ea o avea înainte de administrarea serului. Ea spune că nu poate fi numită anti-vaccinistă atât timp cât fiul ei a fost vaccinat și nimeni în afară de ea nu și-a asumat răspunderea pentru efectele devastatoare pe care serul respectiv l-a avut asupra băiatului.

”Am poză cu copilul meu legat de mâini și cu tuburi în nas”

Ani Cretu, alături de fiul ei, Adan

”Dacă vă întrebați dacă există suspiciuni asupra oricărui medicament, gândiți-vă că eu am un istoric, iar statutul meu de mamă a început destul de zbuciumat. Și dacă vorbim despre serurile astea testate zeci de ani, care dau reacții recunoscute de producător, atenție(!!!). Când tu îmi vinzi ceva iar producătorul nu este tras la răspundere pentru că el spune: de la febră la deces... dacă vorbim despre serurile copilăriei, le cunosc puterea. Eu am vaccinat! Abia aștept să mă numească unul anti-nu-știu-ce pentru că prima dată va primi un carnet de vaccinuri fix între ochi, după care un proces!

După ROR am primit doar ridicat din umeri, telefoane închise și nerăspuns la mailuri, pentru că spuneau: nu știm ce să facem. Și a fost căutat medical de toate efectele grave care erau trecute pe prospect: ”da, doamna Crețu, dă și așa ceva”! În condițiile în care, la 4 luni, am întrebat: doamna doctor, întreb și eu ca un necunoscător – ar putea să fie o coincidență că la 2 luni s-a întâmplat iar acum s-a agravat, suntem la spital, perfuzii, tub pe nas? Eu am poză cu copilul meu cu tub în nas, legat de mâini și de picioare, la 4 luni și două săptămâni. Și mi se spunea că laptele meu de mamă nu este bun. ”Doamna Crețu, n-am făcut 12 ani de medicină să nu recunosc un efect post-vaccinal”, mi se spunea. Aceeași gură, care la un an, 2 luni și 2 săptămâni când a făcut și rujeolă post-vaccinală, s-a umplut de sânge în gură și în scaun, mi-a spus: ”nu știu, vaccinul dă și așa ceva”. Sunt copii care declanșează această reacție și copii care nu declanșează. La mine a ieșit glonțul! Și vii să-mi spui mie că eu trebuie să am încredere în ele?”, a mai spus Ani Crețu la emisiunea lui Mădălin Ionescu.