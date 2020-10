Maricica [Sursa foto: Facebook]

Gheorghe, zis Gicanu, avea 50 de ani, când a ales să-și pună capăt zilelor. Maricica, soția lui, care avea 46 de ani, a murit din cauza coronavirusului. Bărbatul nu și-a mai văzut viața fără soția lui, pe care o iubea nespus de mult, așa că a ales să se sinucidă. Doi copii au rămas orfani, după ce tatăl lor și-a luat viața în garajul casei. Nenorocirea a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, în satul Modârceni, din Tomşani, o comună din apropierea oraşului Horezu.

Maricica a murit la o unitate medicală din Sibiu, pe patul de spital, în urma unor complicații apărute după ce s-a infectat cu coronavirus. Soțul ei a suferit foarte mult când a aflat teribila veste și astfel, a decis să-și pună capăt zilelor, fiind găsit spânzurat în garaj. Tragedia din familia Ciudică a șocat întreaga comunitate, nu doar pe cei apropiați. Nimeni nu se aștepta ca bărbatul de 50 de ani să recurgă la un asemenea gest necugetat, deși acesta spunea că nu poate trăi fără soția lui.

Gicanu s-a spânzurat în garaj, în timp ce familia făcea pregătiri pentru înmormântarea Maricicăi

Întreaga comunitate a plâns atunci când a aflat despre sfârșitul soților Ciudică. Potrivit spuselor vecinilor, Gicanu a recunoscut, în nenumărate rânduri, de-a lungul timpului, că el nu-şi concepe viaţa fără soţia lui. Nimeni nu a bănuit gestul extrem la care avea să recurgă la scurt timp după aflarea veştii.

"Erau nişte oameni extraordinari, deosebiţi, la locul lor, cumsecade, extrem de muncitori, cuminţi, cu gospodărie, el priceput la toate, ea o femeie tare bună şi frumoasă", au spus localnicii pentru adevarul.ro.

Totodată, vecinii presupun că femeia ar fi luat virusul de la un alt pacient, în salvare. Maricica avea probleme cu rinichii și făcea dializă. "Avea probleme cu rinichii, făcea dializă, cam de un an. Mergea la Târgu Jiu, de când a început pandemia de coronavirus, pentru că la Vâlcea au fost tot felul de probleme, prea mulţi pacienţi, sau cam aşa ceva. În ultima vreme, am înţeles că începuse să aibă probleme şi cu ficatul. Dar ducea boala pe picioare. Dacă n-ai fi ştiut ce are, nu ţi-ai fi dat seama. Ar fi putut să trăiască mulţi ani, în ciuda dializei", au spus câțiva localnici pentru sursa citată.

Maricica a murit vineri, după o luptă crâncenă cu COVID-19. Soțul ei, de 50 de ani s-a spănzurat în garaj, în timp ce rudele pregăteau cele necesare pentru înmormântarea femeii. "Acolo l-au găsit, spânzurat. Descoperirea i-a şocat pe toţi. Ştiau că îşi iubeşte foarte mult soţia, dar la aşa ceva nimeni nu s-a gândit. Deşi, el mai spusese că dacă Maricica lui moare de COVID, el nu vrea să mai trăiască", au spus apropiații familiei.