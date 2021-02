Unde a ajuns să trăiască Dan Bordeianu! Fostul iubit al Adelei Popescu s-a mutat departe de agitația din Capitală

In articol:

Dan Bordeianu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România. După ce și-a făcut apariția în telenovela ”Numai Iubirea”, celebru actor a devenit iubit de toată lumea. Dan Bordeianu a interpretat rolul principal alături de Adela Popescu. Deși se află printre cei mai apreciați bărbați din showbiz-ul românesc, Dan Bordeianu a decis să stea departe de lumina reflectoarelor.

După ce a decis să renunțe la viața publică, actorul a decis să se mute din București. Mai exact, Dan Bordeianu și familia sa au decis să se mute în județul Ilfov, în comuna Brănești, în casa primită moștenire de la tatăl său. În cadrul unui interviu, acesta a precizat că mama și sora sa au vrut să vândă locuința, însă el a hotărât să stea în ea.

„ Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră. Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând.

Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos'', a declarat Dan Bordeianu

Dan Bordeianu, tată pentru prima oară

Timp de câțiva ani Adela Popescu și Dan Bordeianu au trăit o frumoasă poveste de iubire.

Din nefericire, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. În prezent, Adela Popescu s-a căsătorit cu Radu Vâlcan. Cei doi urmează să devină părinți pentru a treia oară. Între timp, Dan Bordeianu s-a căsătorit cu o femeie superbă, care l-a făcut tată pentru prima dată.