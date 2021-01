Unde a dispărut Ioana Simion, după ce a fost bătută de Ilie Năstase: „Am plecat cu ce aveam pe mine și...”

In articol:

Ilie și Ioana Năstase trec printr-o perioadă foarte dificilă a relației lor. Bruneta a mărturisit că a fost bătutuă de către soțul ei, în noapte de 8 ianuarie. Speriată, ea a sunat al 112 și a așteptat să apară polițiștii pentru a putea părăsi locuința în siguranță. Vedeta a părăsit Bucureștiul imediat în urma scandalului și a ajuns în Constanța. Ea a mărturisit că fostul tenismen nu a căutat-o deloc după noaptea cu pricina.

„Eu sunt la Constanța, am plecat imediat după scandal, am plecat cu ce aveam pe mine și nu m-am mai uitat înapoi. Vă puteți da seama cât de tare m-am speriat. Ilie nu mi-a dat niciun semn de viață, niciun sms, nimic. Nu, nu și-a cerut scuze. Desigur că nici eu nu l-am căutat, nu văd de ce aș face asta, nici prin cap nu-mi trece. Nu m-am decis încă dacă voi divorța sau nu, aștept să mă liniștesc, ca să nu iau o decizie sub imperiul emoțiilor puternice. Sunt foarte tristă și afectată de cele întâmplate”,a dezvăluit Ioana Năstase.

Ilie și Ioana Năstase s-au căsătorit religios în anul 2020 [Sursa foto: Facebook]

Ioana Simion, despre motivul pentru care Ilie Năstase ar fi bătut-o: „Nu are legătură cu nimeni din trecut”

Ioana Simion a oferit mai multe detalii despre noaptea în care a fost agresată de soțul ei. Inițial, bruneta a spus că nu va oferi detalii despre motivul pentru careIlie Năstase ar fi recurs la un asemenea gest. Actuala soție a fostului tenismen a mărturisit că are legătură cu anumite probleme din trecut, însă care nu au legătură cu fostele soții. (Citeste si:Ioana Simion, declarație neașteptată după ce Nick Rădoi a spus că el ar fi principalul vinovat de reacția violentă a lui Ilie Năstase! )

„Nu are legătură cu nimeni din trecut. Ilie ar trebui să-și lămurească niște probleme din trecut, să și le rezolve și atâta tot. El este puțin cam încărcat. Eu am încercat să-l ajut. Am încercat pe cât s-a putut. Problemele nu au legătură cu Brigitte, ferească Dumnezeu. Nu m-a deranjat femeia niciodată. Pentru mine este o doamnă. Nu știu pentru ceilalți, dar pe mine nu m-a deranjat niciodată. Tot respectul și pentru ea și pentru Amalia. Eu nu am treabă cu trecutul lui Ilie”, a declarat Ioana Năstase, în cadrul unei emisiuni televizate.

