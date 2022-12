Unde își va petrece Vlăduța Lupău Crăciunul! Artista nu se abate de la tradiții nici anul acesta: „O să profit de sărbători la maxim”

In articol:

La scurtă vreme după ce a adus pe lume primul copil, Vlăduța Lupău nu a stat acasă prea mult, așa cum au tendința majoritatea mămicilor. Artista a fost prezentă la evenimente în toate colțurile lumii și a onorat petrecerile la care a fost invitată. După o perioadă în care a stat departe de bebelușul ei, cântăreața s-a decis ca de Crăciun să rămână acasă, în sânul familiei.

Vlăduța Lupău a decis să-și ia câteva zile libere și să sărbătorească nașterea Domnului alături de toți cei dragi, așa cum se cuvine. De această dată, va fi primul Crăciun pe care îl va sărbători în postura de mămică, așa că, pe lângă importanța pe care o are sărbătoarea în sine, devine cu atât mai importantă cu cât micuțul Iair are parte de primul Crăciun din viața sa.

Vlăduța Lupău va petrece Crăciunul în familie

Dacă unii dintre artiștii de la noi din țară preferă ca în seara de Crăciun să se afle pe scenă și să-și încânte fanii, alții aleg să nu rateze ocazia de a petrece sărbătorile în sânul familiei.

În această situație se găsește și Vlăduța Lupău, care pune pe locul doi cântările de fiecare dată de sărbători și preferă să petreacă timp prețios alături de cei dragi.

„Oficial m-am pus în pat și a început vacanța pentru mine. Nu cânt de Crăciun niciodată, nu cânt și nu voi cânta de Crăciun, este cu familia. Abia din 28 o să cântăm și de Revelion, după care o să-mi mai iau puțină pauză, pentru că, efectiv, de când am născut... nu știu, s-a aglomerat toată perioada asta din august încoace, botez, mutat la casă, turneu în America, turneu în Europa plus cântările din sezonul de final în România. Pe lângă asta am mai făcut și niște piese, videoclipuri, alergătură multă. Acum o să profit de sărbători la maxim, nici nu știu dacă o să stau pe telefon, sincer. Nici Crăciunul trecut n-am stat pe telefon, am stat doar și m-am jucat cu Ayana, acum o să stau cu familia. Vă zic de pe acum sărbători fericite. Vă iubesc.”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.