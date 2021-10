Unde locuiesc Cleopatra Stratan și Edward Sanda după ce s-au căsătorit. Cum și-au împărțit cei doi responsabilitățile în casă

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit în luna august și au decis să se mute împreună.

Unde locuiesc Cleopatra Stratan și Edward Sanda după ce s-au căsătorit

Edward Sanda și Cleopatra Stratan [Sursa foto: Instagram]

Cleopatra și Edward se cunosc din 2018, dar sunt într-o relație din 2020. Pentru că iubirea dintre ei este atât de mare, artistul a decis să o ceară în căsătorie pe Cleopatra de ziua sa de naștere. Relația și-a urmat cursul firesc, chiar dacă a fost o relație la distanță, iar în luna august ei au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt dovada clară că o relație la ditanță poate funcționa atunci când există iubire. În timpul relației, Cleopatra era la Chișinău, iar Edward în București și se vedeau atunci când aveau liber în programul lor. După nuntă, cei doi tineri căsătoriți s-au mutat împreună la București.

"Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună.

Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile.", a declarat Cleopatra Stratan în cadrul unei emisiuni tv.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au împărțit sarcinile în casă

Cei doi tineri se ajută și se susțin reciproc chiar și la treburile în casă.

Ea gătește, el spală vasele. Cei doi se completează în tot ceea ce fac.

"Nouă nu ni se pare nimic neobișnuit. Totul decurge ca înainte, doar că acum stăm împreună. Ne împărțim responsabilitățile. Eu am spălat vasele azi. Ne împărțim firesc. Dacă sunt mai multe lucruri de făcut în același timp, ne împărțim.", a spus Edward Sanda.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan, pregătiți să devină părinți

Chiar dacă sunt tineri, cei doi sunt pregătiți să devină părinți. Cleopatra Stratan spune că lasă lucrurile să decurgă firesc și nu va grăbi nimic, pentru că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie.

"Eu cred că fiecare lucru trebuie se întâmplă atunci când trebuie. Nu ne grăbim cu nimic. Totul o să decurgă firesc așa cum a fost și începututl relației noastre.", a mărturisit Cleopatra Stratan.

Edward și Cleopatra s-au văzut prima dată la un concert în 2014. Ulterior ei s-au revăzut în 2018, la studio. Ulterior au și colaborat împreună, au început să comunice mai des și așa și-au dat seama că se potrivesc perfect.