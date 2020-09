Unde locuiește Nicușor Dan și ce chirie plătește lunar?

Nicușor Dan este noul primar general al Capitalei. Acesta a înfrânt-o pe Gabriela Firea cu aproape 43% la alegerile locale care avut loc pe 27 septembrie.

Nicușor Dan este din Făgăraș și ca profesie este matematician. A venit în București pe vremea când avea doar 20 de ani.

Actualul primar al Capitalei a cunoscut-o pe soția sa, Mirabela în urmă cu 15 ani și au împreună o fetiță de patru ani pe nume Aheea. Cei trei locuiesc într-o casă veche din sectorul 5 al Capitalei pe care plătesc 550 de euro chirie.

„Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București, la Geografie. Îmi aduc aminte că se terminase sesiunea de examene, aveam bilet să mă întorc acasă, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenă ce fusese plecată cu bursă Erasmus în Franța. Am renunțat să mă mai întorc acasă și am ieșit cu mai mulți prieteni. Am zis să mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de după sesiune sau de după zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întalnit pe Nicușor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, a declarat acum câțiva ani Mirabela Grădinaru, potrivit Gândul.

Nicușor Dan a intrat în politică cu gândul de a deveni primar

Nicușor Dan a pus bazele Asociației pentru Salvarea Bucureștiului. A luat decizia de a intra în politică în anul 2012, fixându-și obiectivul clar de a deveni primar. La primele alegeri a fost pe ultima treaptă a podimului, iar în 2016 a obținut locul 2. Acum, în 2020, a reușit să câștige alegerile.

Nicușor Dan și soția sa și-au petrecut mare parte din concedii în fața primăriei unde au protestat pentru diverse cauze.