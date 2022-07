Unde pleacă Raluca Bădulescu, după divorț? Asta e destinația în care o găsești toată vara! | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Bădulescu, un adevărat fashion icon, mereu într-o continuă transformare, extrem de cameleonică, afișând de fiecare dată look-uri îndrăznețe, asumate, a vorbit despre culoarea anului 2022, dar și despre tendințele în moda acestui an și articolele vestimentare ce sunt un must have în garderoba oricui.

Raluca Bădulescu, mândră de fiul ei

Jurata "Bravo, ai stil" a divorțat de curând de soțul ei, însă îi va purta iubire și respect toată viața.

Raluca Bădulescu are un fiul în vârstă de 18 ani, care tocmai a dat BAC-ul. Alexandru a avut un rezultat foarte bun, motiv pentru care designerul este mai fericit ca niciodată. Raluca Bădulescu ne-a povestit cum a terminat fiul ei probele la examenul de bacalaureat și care este facultatea la care a aplicat și se și califică.

"Copilul...îl iubim cel mai mult din lumea asta. A avut bacul, a luat note bune la BAC, intră la ASE. E mândria și cea mai mare bucurie pe care o putem avea cu toții, evident.", a declarat Raluca Bădulescu.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Pentru fiecare om, în liceu, a existat o materie care nu i-a plăcut și nici nu s-a priceput. În ceea ce o privește pe Raluca Bădulescu, obiectul respectiv este unul dintre cele mai importante, dar, în funcție de profil, o poți evita. Iată ce materie i-a dat bătăi de cap vedetei.

"Chiar este foarte greu la BAC acum, eu nu știam să rezolv nimic. La matematică mă refer. La mate nu am fost bună niciodată. La română e altceva, știu să fac subiectele oricând, dar la mate, la mine e nenorocire. Trebuie să îmi dai un calculator, iar dacă e vorba de vreo ecuație sau de o integrală sunt pa, la revedere.", a mărturisit Raluca Bădulescu, pentru WOWbiz.

Raluca Bădulescu își petrece vara pe lux și extravaganță

Regina regească se respectă, ca de obicei, chiar și vara aceasta. Deja și-a planificat vacanța și abia așteaptă să petreacă așa cum se cuvină. Este vorba despre o destinație extravagantă, unde nu ajunge oricine.

"Ibiza ca de obicei, hello?! Ibiza! Pentru noi este Ibiza în fiecare an. Vară fără Ibiza nu există. Ibiza, clar. Merg în cluburi să dansez, dar mai mult la plajă sincer. Cluburile încep de la 2-3 noapte, dacă nu vor fi petreceri pe zi, merg la club. Depinde de zile, depinde de prietenii cu care vom merge, pentru că nu sunt numai eu de capul meu.", a mărturisit Raluca Bădulescu, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.