Unde va pleca Bianca Drăgușanu de 1 Mai. Diva a tăiat Dubaiul de pe listă: „Aveam regim de divă”

In articol:

Bianca Drăgușanu nu va ai rămâne acasă de 1 Mai, așa cum s-a întâmplat de Paște. Diva va petrece timp de calitate alături de fiica și mama sa departe de România.

Bianca Drăgușnau a ales să plece în altă locație anul acesta. Decât să plece la mare, diva și-a anunțat fanii că își va lua o vacanță în altă țară.

Dorința sa a fost să meargă în Dubai, însă acest acest plan nu s-a putut concretiza pentru că pașaportul mamei sale este expirat și nu ar fi fost gata până pe data de 1 Mai, așa că au ales altă desinație.

„Chiar dacă aveam regim de divă, acum nu-mi mai place la mare. Voi pleca din țară. Nu pot merge acum în Dubai cu mama și cu Sofia, întrucât mamei i-a expirat pașaportul. Am fost să-l reînnoiască, dar nu va fi gata până atunci”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, conform playtech.ro

Bianca Drăgușanu a rămas discretă și de această dată, așa că nu a oferit mai multe detalii legate de locul în care va pleca, cert este că nu va rămâne în țară. Blondina se va distra alături de micuța Sofia și de mama ei pe meleaguri străine.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Are sau nu Cătălin Botezatu operații estetice? Designer-ul a rupt tăcerea: „Trebuie să ne-o asumăm”

Bianca Drăgușanu a rămas acasă de Paște

Biaca Drăgușanu plănuia să-și petreacă Paștele în Dubai alături de fiica sa, însă planurile sale au fost date peste cap total după ce Sofia s-a îmbolnăvit. Blondina a trecut prin momente dificile, mărturisind că nu mai știe ce să-i facă fiice sale pentru a trece peste acest impas. După ce starea de sănătate a fiicei sale s-a ameliorat, din nefericire a venit rândul Biancăi Drăgușanu să experimenteze stări de rău, dureri în gât și febră.

Citeste si: Percheziții în casa fostului iubit al Biancăi Drăgușanu, Tristan Tate. Milionarul și fratele lui, acuzați că ar fi sechestrat două femei, cu scopul de a le exploata sexual

„Am mare putere energetică. Sofia e ok acum, eu am dureri mari în gât, abia vorbesc și am făcut și febră. Nu am fost la medic, pentru că de fiecare dată știu cum să mă tratez.

Acum sunt pe antibiotice. Astfel că, a trebuit să renunț la vacanța din Dubai. Vom petrece Paștele în familie, nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Dar vom merge în Dubai săptămâna viitoare”, a spus Bianca Drăgușanu, conform aceleiași surse.