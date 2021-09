UNDERCLOUD 2021. Festivalul de Teatru Independent din București a ajuns la ediția a 14-a

In articol:

Festivalul de Teatru Independent, Undercloud, a ajuns la ediția a 14-a. Ediția 2021 se desfășoară în perioada 24-30 septembrie 2021 la Muzeul Național al Țăranului Român și în Grădina Muzeului „Grigore Antipa”.

UNDERCLOUD 2021. Festivalul de Teatru Independent din București

În perioada 24-30 septembrie 2021, spectatorii sunt așteptați la Festivalul de Teatru Independent din București. Undercloud se desfășoară anual în Capitală din 2008 și așa cum ne-a obișnuit vom putea lua parte, timp de 7 zile, la spectacole de teatru, workshop-uri, spectacole–lectură în premieră mondială, expoziție de video-portrete, lansări de carte în prezența autorilor și ateliere de actorie și dezvoltare personală pentru copii și adolescenți susținute la Muzeul Național al Țăranului Român și în Grădina Muzeului „Grigore Antipa”. Prețul unui bilet este de 50 lei, unele dintre evenimente fiind cu intrare liberă.

„Ediția 2021 este poate cea mai „concentrată” de când facem noi acest festival, este o ediție „XS” dar nu pentru că ne-am dorit. Selecția a fost mult mai amplă dar am fost nevoiți să renunțăm…am tăiat până la limita în care să-ți mai poți asuma evenimentul ca pe un festival. Competiția nu e cu politicienii, e cu noi înșine. A ne opri, înseamnă a ne trăda. Undercloud are curaj să rămână pozitiv. Nu se lasă influențat de context, își creează singur contextul. Am ales să continuăm pentru a ne oferi bucuria acestei întâlniri.”, a declarat Chris Simion–Mercurian, inițiatoarea festivalului Undercloud.

Conform programului, în acest an sunt prezenți actori renumiți precum Maia Morgenstern, Florin Piersic jr, Marian Râlea, Rodica Mandache, Marius Bodochi, István Téglás, Alina Berzunțeanu, Antoaneta Cojocaru, Richard Bovnoczki, dar și actori aflați la început de drum pregătiți să ofere un adevărat spectacol.

În cadrul ediției din acest an, atelierele de teatru pentru copii și adolescenți sunt conduse de Alma Lascu, o actriță cu experiență pedagogică care face performanță în domeniu, iar pentru prima dată de la susținerea acestui festival, Undercloud oferă și un atelier de yoga-teatru dedicat exclusiv profesioniștilor din domeniu, susținut de actrița Dana Rusu.

Programul Festivalului de Teatru Independent, Undercloud 2021

Vineri, 24 septembrie 2021

10:00 – 12:00// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu

Sâmbătă, 25 septembrie 2021

10:00 – 12:00// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu

Duminică, 26 septembrie 2021

10:00 – 12:00// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public

21:00// Grădina Antipa

Salieri

Scenariul și regia: Marcel Țop

Cu: Marius Bodochi, Răzvan Oprea și soprana Arlinda Morava

Luni, 27 septembrie 2021

10:00 – 12:00// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu

16:30- 18:30// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public

19:00// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

Freak Show vol. 1

cu: Florin Piersic jr.

21:00// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Studio

Improfix

Spectacol de improvizație

Trupa IMPROFIX: Alexandru Cătănoiu, Irina Ștefan, Emanuel Bighe, Armand Crișan, Crina Lință, Cătălin Ștefan Bucur, Laura Gabriela Oana, Petru Marginean, Ioana Niculae, Teodor Abagiu, Dima Țui



Marți, 28 septembrie 2021

10:00- 12:00// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu

16:30-18:30// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu

19:00 – 20:20 // Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

Să vorbesc cu tine

de Ana-Maria Bamberger

Cu: Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu

* intrare liberă pe baza de rezervare la adresa de email [email protected]

21:00 – 22:30// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

Noaptea bufonilor

Cu: Marian Râlea și Richard Bovnoczki



Miercuri, 29 septembrie 2021

10:00 – 11:30// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

Workshop Yoga Balance cu Dana Rusu (pentru actori)

10:00- 12:00// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu



16:30-18:30// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu



19:00// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

Cosmonauți sau Dincolo era mai bine

Regia: Andreea Lucaci

Cu: Maria Baciu, Andrei Barbu, Ioana Brumar, Iulia Mirică, Bogdan Tulbure, Andreea Lucaci

20:30// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Studio (Club La Mama)

lansare de carte

Ce ne facem, dom'le, cu influencerii ăștia? de Cristian China-Birta "Chinezul"

*intrare liberă

21:30// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

Ce-i aia apă verde pe cerul gurii? 53 de stări de Nora Iuga și Angela Baciu

Cu: Maia Morgenstern și Carla Teaha

joi, 30 septembrie 2021

10:00 – 11:30// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

Workshop Yoga Back Bending cu Dana Rusu (pentru actori)

*intrare liberă pe bază de rezervare la adresa [email protected]

10:00- 12:00// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu

16:30-18:30// Grădina Antipa

Ateliere de actorie, improvizație și vorbire în public cu Alma Lascu

19:00// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

O familie fericită

psihodramă ambulantă

cu: Alina Berzunțeanu și István Téglás

21:00// Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Mare

Spectacol lectură

Doamna Pylinska și secretul lui Chopin

de Eric- Emmanuel Schmitt

cu: Rodica Mandache și Marian Râlea