Companii precum Univrse au adus aceasta posibilitate minunata si pe teritoriul tarii noastre, deschizand mai multe locatii in tara unde adultii si copiii pot experimenta aventuri impresionante. La Univrse exista spatii de joaca copii, unde cei mici se pot distra alaturi de prietenii lor, chiar si cu ocazia zilei de nastere sau a onomasticii. Pentru copii, tehnologia VR este extrem de atractiva. Deisgur, sunt unii parintii care se intreaba daca este si potrivita pentru cei mici.

Pentru copiii de acum 30 de ani, realitatea virtuala era vazuta in filme de succes precum Star Trek. Iti amintesti de acea platforma de pe Enterprise prin care echipajul putea se paseasca in anumite medii? Pe atunci, acest tip de realitate virtuala parea un vis de neatins. Cateva decenii mai tarziu, fictiunea a devenit realitate. Acest lucru probabil era de asteptat, daca tinem cont de faptul ca si multe lucruri descrise in carti precum cele ale lui Jules Verne sunt acum posibile. Acum ai nevoie doar de un set cu casca de realitate virtuala si vei “pleca” pentru o experienta imersiva intr-un mediu artificial cu care poti interactiona! Ei bine, daca pentru un adult este ceva extraordinar, iti poti imagina ce inseamna pentru un copil?

Un copil se poate juca anumite jocuri sau poate vizita Machu Picchu, Zidul Chinezesc ori poate observa indeaproape planetele din universul nostru, meteoritii si asa mai departe. Tehnologia VR are un potential mare si capacitatea de a oferi si distractie, si educatie. Cu toate acestea, producatorii insisi sfatuiesc ca echipamentele sa fie folosite cu multa atentie si, in special pentru copiii sub 12 sau 13 ani, cu mai multa precautie si supraveghere.

Intr-adevar, aceasta tehnologie este inca prea tanara pentru a i se cunoaste efectele pe termen lung asupra sanatatii si dezvoltarii cognitive a copiilor. Trebuie spus ca realitatea virtuala este unica prin faptul ca ne “insala” intentionat creierul. Realitatea virtuala „imita” informatiile vizuale si auditive, modificand perceptia feicarui utilizator in parte pentru a-i ghida actiunile. Rezultatul este o nepotrivire intre perceptie si actiune, care obliga creierul sa se adapteze. De aceea, pentru copiii foarte mici, realitatea virtuala ar trebui sa mai astepte pentru a fi incercata. Insa, pentru copiii mai mari, care sunt constienti deja de ceea ce se intampla in locul lor si care inteleg cand li se explica ca tot ceea ce se intampla in joc sau in experienta respectiva este o fictiune, realitatea virtuala este sigura, educativa si distractiva. Desigur, daca copilul are probleme de sanatate sau de vedere, nu este recomandata aceasta experienta, la fel de mult cum nu este recomandat nici 3D-ul.

Cu realitatea virtuala, totul este mai intens! Asa ca, foarte recomandate sunt experientele educative de realitate virtuala. Acestea vor face lectia de biologie sau geografie mai placuta, interactiva, si in acest fel cel mic va invata mult mai usor notiuni si va intelege explicatii.

In ceea ce priveste experientele de joaca, fenomenul realitatii virtuale si castile sale atrage atentia din ce in ce mai mult a copiilor. Cei indragostiti deja de jocurile pe computer, vor gasi experienta VR mult mai inedita. Cu acest echipament, se vor muta practic in cealalta parte a ecranului si vor experimenta actiunea ca si cum ar fi acolo.

Da, la inceput castile folosite petnru realitatea virtuala sunt cam infricosatoare. Dar, dincolo de frica, copilul isi va da seama rapid de capacitatile realitatii virtuale si de cat de inedita este aceasta experienta pentru el. Daca doresti sa ii faci o bucurie, ii poti organiza ziua de nastere sau onomastica intr-un loc precum cel de la Univrse. Va putea sa isi invite cei mai buni prieteni si sa traiasca experiente unice. Aceste experiente ii vor consolida nevoia de interactiune si de cooperare. De ce? Pentru ca la anumite jocuri, copiii trebuie sa colaboreze, sa actioneze ca o echipa pentru a duce la bun sfarsit o anumita misiune. Acesta este un lucru minunat pentru ca le va consolida prietenia. Aventura VR va fi apoi ceva ce vor povesti mult timp de acum incolo.

Daca organizezi o petrecere, sa stii ca poti face o petrecere tematica. Poate ca celui mic ii plac dinozaurii sau ninja...la VR gasesti asa ceva.

Copilul tau este un artist in devenire? Iti recomandam experienta Tilt Brush. Va da frau liber imaginatiei si va putea crea desene la scara reala, in culori umitoare, cu care va interactiona.

Si pentru micutii pasionati de sport exista experiente antrenante, ideale in special cand afara este urat si activitatile in aer liber nu pot fi practicate.

Realitatea virtuala este, intr-adevar o minune a tehnologiei care ne “transporta” oriunde dorim, in locuri pe care, in mod normal, ar fi probabil imposibil sa ajungem. Pentru un copil, astfel de experiente conteaza si sunt extrem de utilie pentru dezvoltarea intelectului si modului de a percepe anumite lucruri care il inconjoara. Realitatea virtuala este, alaturi de alte asemenea experiente, viitorul pentru cei care vin dupa noi. Desi multi parinti sunt sceptici, probabil ar trebui sa incercam sa ne lasam copiii sa patrunda, cu limite desigur, in functie de varsta, in aceasta lume virtuala. Asta pentru ca, pe viitor, in tot mai multe domenii de activitate se va utiliza realitate virtuala. De la conferinte si pana la domeniul medical, aceasta tehnologie ii va duce pe copiii de azi, intr- noua era, sofisticata si tehnologizata.

In concluzie…

Realitatea virtuala, desi este la inceput, a facut deja un prim pas important. Este vital sa experimentam cu totii, mici si mari, aceasta parte inedita a tehnologiei si sa ne bucuram ca traim intr-un secol in care, astfel de lucruri sunt posibile si avem acces la ele.