UNTOLD 2022. Vezi cine sunt artiștii care vor urca pe scena celui mai mare festival din România 11:58, Feb 9, 2022

UNTOLD 2022. Vezi cine va urca pe scena celui mai mare festival din România. Cei mai buni DJ-i din lume vor performa în acest la UNTOLD.

UNTOLD 2022. Care sunt primii artiști anunțați

Organizatorii UNTOLD 2022 au anunțat primele nume care vor performa în această vară la cel mai mare festival din România.

Cei mai bine cotați DJ-i ai lumii vor fi prezenți pe scenă la UNTOLD 2022. David Guetta, Don Diablo, Morten, Above and Beyond se numără printre cei mai așteptati artiști, care vor face un spectacol de zile mari.

Totodată, la UNTOLD 2022 vine și Major Lazer, artistul care a lansat single-ul ,,Lean On”, dar și artista britanică Anne Marie. Printre primele nume anunțate de la UNTOLD 2022 se mai regăsesc G-Eazy și Kygo.

Când are loc UNTOLD 2022

Organizatorii UNTOLD au anunțat data oficială la care va avea loc o nouă ediție a festivalului din Cluj Napoca. Se pare că anul viitor, marele festival de muzică va avea loc în perioada 4- 7 august 2022.

Sute de fani ai muzicii vor putea să se bucure la UNTOLD 2022, timp de patru zile și patru nopți, de artiștii lor preferați, dar și de ​live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep,

grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale, reggae și multe altele, potrivit anunțului făcut de organizatori.

”Încercăm de fiecare dată să avem un mix cât mai bun de artişti, pentru că ştim că există oameni care gustă diverse genuri muzicale. Fără îndoială, va fi din nou cel mai sigur loc public din România, în cele patru zile. Asta pentru că am demonstrat în 2021 că putem organiza festivalul chiar şi în condiţii de pandemie. Cred că cel mai pesimist scenariu din 2022 va fi cel mai optimist scenariu din 2021. Dacă e să ne luăm după semnalele pe care ni le dau autorităţile, lucrurile vor sta mult mai bine în vară şi putem vorbi de o perioadă mai relaxată”, a declarat Edy Chereji, directorul de comunicare de la UNTOLD.

De-a lungul anilor pe scenele festivalului UNTOLD au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.