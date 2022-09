UNTOLD 2023. În ce perioadă va avea loc festivalul de la Cluj, dar și cât costă un abonament

In articol:

UNTOLD 2023. Află care este prețul biletelor la toate categoriile festivalului, dar şi în ce zile se ține celebrul festival de la Cluj.

Când are loc UNTOLD 2023?

Organizatorii UNTOLD au anunțat data oficială la care va avea loc o nouă ediție a festivalului din Cluj Napoca.

Se pare că anul viitor, marele festival de muzică va avea loc în perioada 3- 6 august 2022.

Festivalul UNTOLD 2023 se ține pe cei 235.000 de metri pătrați din Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversității genurilor muzicale.

Sute de fani ai muzicii vor putea să se bucure la UNTOLD 2023, timp de patru zile și patru nopți, de artiștii lor preferați, dar și de ​live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale, reggae și multe altele, potrivit anunțului făcut de organizatori.

De asemenea, organizatorii de la UNTOLD 2023 au anunțat că la această ediție a festivalului vor fi prezente trupe care vin pentru prima dată în România.

Cât costă un abonament la UNTOLD 2023?

Biletele și abonamentele la UNTOLD 2023 vor fi puse în vânzare joi, 6 octombrie, la ora 14.00. Organizatorii vor scoate la prima rundă 10.000

de abonamente la prețul special de 120 de euro, plus taxe.

Cine dorește să cumpere un bilet VIP la UNTOLD 2023 trebuie să scoată din buzunar 300 de euro, plus taxe.

De-a lungul anilor pe scenele festivalului UNTOLD au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.