Unui bărbat i-a picat norocul din cer. O bucată de piatră l-a făcut milionar

Josua Hutagalung, un indonezian în vârstă de 33 de ani, de meserie tâmplar, lucra la fabricarea unui coşciug în momentul în care o piatră de dimensiunea unei mingi de fotbal i-a căzut pe acoperişul casei. Indonezianul s-a îmbogăţit de pe urma bucăţii de piatră picate din cer.

Indonezianul lucra la realizarea unui sicriu atunci când a auzit un zgomot puternic care a făcut casa să se cutremure. Deodată, bărbatul a văzut că pe acoperişul casei sale picase o bucată de piatră care avea dimensiunea unei mingi de fotbal.

„Lucram la un sicriu lângă stradă, în fața casei mele, când am auzit o bubuitură care a făcut ca locuința să se cutremure. Era ca și cum un copac ar fi căzut peste noi. Sunetul a fost atât de puternic încât părți ale casei tremurau și ele. După ce am căutat, am văzut că acoperișul de tablă al casei s-a spart. Bănuiesc cu tărie că această piatră este într-adevăr un obiect din cer pe care mulți îl numesc meteorit. Pentru că este imposibil ca cineva să-l arunce în mod deliberat sau să-l arunce de sus. Când am ridicat-o, piatra era încă caldă și am adus-o în casă. Mulți oameni au venit, din curiozitate, și vor să vadă piatra”, a declarat tâmplarul.

Tâmplarul a vândut bucata de meteorit

Indonezianul a vândut bucata de meteorit unui colecţionar pentru o sumă care nu a fost dată publicităţii, dar această sumă acoperă echivalentul salariului pe 30 de ani, conform spuselor lui. Tâmplarul nu mai vrea acum să profeseze fiindcă are bani. Cu suma obţinută de pe urma rocii, Hutagalung a construit o nouă biserică în satul lui.

"Experții spun că meteoritul are o vechime de 4,5 miliarde de ani și valorează aproximativ 1,8 milioane de dolari. Obiectul este foarte important deoarece este vechi și poate include elemente care pot oferi indicii despre originea vieții. Meteoriții sunt foarte căutați de colecționari, iar prețurile acestora sunt foarte mari. Printre celebritățile care dețin astfel de obiecte se numără regizorul Steven Spielberg și actorul Nicolas Cage.", potrivit The Sun.

