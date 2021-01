Unul dintre bărbații care ar fi amenințat-o pe Bianca Drăgușanu a fost contactat telefonic! Ce a declarat individul

In articol:

În urmă cu două zile, Bianca Drăgușanu a trecut prin momente extrem de dificile, după ce ar fi primit un telefon de pe un număr necunoscut din partea unui bărbat care ar fi amenințat-o cu moartea. Individul i-a spus la telefon că va intra peste aceasta în casă și le va agresa atât pe ea, cât și pe fiica ei, Sofia.

„Primul apel a fost aseară la ora 21, în care am fost înjurată și amenințată. Al doilea apel a fost în această seară, cu același conținut. Cel de-al treilea apel m-a speriat cel mai tare, mi-a spus că e în fața blocului meu și că intră peste mine și peste fiica mea în casă. Sunt o femeie singură, cine vrea să îți facă rău, îți poate face. Sunt un om pacifist, nu am nimic de împărțit cu nimeni, nu deranjez pe nimeni cu nimic. Nu mie se mai pare glumă”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bărbatul susține că nu are nicio legătură cu Bianca Drăgușanu

Au apărut noi detalii în acest caz, potrivit unor surse, unul dintre cei trei bărbați care ar fi amenințat-o pe Bianca Drăgușanu a declarat că de pe telefonul lui nu ar fi sunat nimeni și că nu ar avea nicio legătura cu frumoasa blondină, deși de pe numărul lui

apare că a fost sunată Bianca Drăgușanu.

„Nu înțeleg ce s-a întâmplat și ce legătură am eu și ce... Vă pot spune foarte sigur că de la mine de pe telefon nu am sunat pe nimeni. Și vă pot spune foarte sigur că nu am legătură cu dânsa. Este prima dată când aud de ea. Mă scuzați dacă sunt mai nesimțit sau ceva, dar nici nu am numărul dânsei, adică...” ”, a spus unul dintre bărbați.

De asemenea, bărbatul a mai precizat că îi pare rău pentru momentele prin care treceBianca Drăgușanu . „Îmi pare rău, într-un fel de a spune, pentru ea, adică dacă spuneți că a fost și amenințată! Dar nu am cu ce să vă ajut în această situație!”, a mai adăugat acesta.

