Unul dintre patronii clubului "Colectiv" își așteaptă sentința. Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Costin Mincu, cu o seară înainte de proces: "M-am împăcat de mult timp cu gândul"

In articol:

Costin Mincu, unul dintre patronii clubului "Colectiv", a declarat că s-a resemnat în privința sentinței și că nu visează "la vreo achitare". Mesajul bărbatului vine chiar cu o seară înaintea procesului de la Curtea de Apel București, de pe 3 mai, unde judecătorii ar putea da o hotărâre definitivă în dosarul

în care și-au pierdut viața 65 de oameni.

Citeste si: De ce se tot amână hotărârea în dosarul „Colectiv”, în care primarul Piedone a fost condamnat pe fond la 8 ani și 6 luni de închisoare: „Judecătorii se află în offside”| EXCLUSIV

Unul dintre patronii clubului "Colectiv": "M-am împăcat de mult timp cu gândul că o să merg la pușcărie"

Un mesaj neașteptat a apărut seara trecută pe pagina de Facebook a lui Costin Mincu, unul dintre patronii clubului "Colectiv", chiar cu o zi înainte ca judecătorii de la Curtea de Apel să se pronunțe în cazul dosarului ce vizează tragedia de pe 30 octombrie 2015. Bărbatul a ținut să sublinieze că nu se așteptă să fie achitat și că s-a împăcat de mult timp cu gândul că va trebui să-și petreacă următorii ani în spatele gratiilor: "De cât timp stau cu conservele în bagajele făcute, cred că au și expirat. M-am împăcat de mult timp cu gândul că o să merg la pușcărie și mă bucur că în sfârșit se termină toată așteptarea asta. Nu visez vreo achitare și asta nu pentru că mă consider vinovat, ci pentru că am renunțat de mult să cred că adevărul are un rol major în decizie.

Costin Mincu, unul dintre patronii clubului "Colectiv" [Sursa foto: Captură TV]

Mă bucur că, după simulacrul de proces de care am avut parte la Tribunalul București, măcar la Curtea de Apel am fost ascultați și probele pe care le-am adus în apărarea noastră au fost acceptate. Oricare ar fi decizia acestor judecători, măcar de data asta au auzit și ce am avut noi de spus. Nu sunt genul de prost care să-și construiască convingeri fără argumente și o să mă gândesc mereu ce puteam să fac eu ca să previn tragedia asta.", a scris Costin Mincu, pe contul personal de Facebook.

Citeste si: Ce se întâmplă dacă ştergi mobila cu balsam de rufe. Trucul eficient la care vor apela toate gospodinele- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Imagini din clubul "Colectiv" [Sursa foto: Captură TV]

Imagini din clubul "Colectiv" [Sursa foto: Captură TV]

Mincu susține că localul a funcționat legal

Costin Mincu a declarat că localul pe care îl conducea funcționa perfect legal și că avea toate autorizațiile necesare. Mai mult, patronul de la "Colectiv" susține că evenimentul din data de 30 octombrie 2015 nu a fost organizat de el: "Cei doi organizatori și-au pierdut, din păcate, viața în tragedie și tot din păcate, unul dintre ei a fost declarat erou național, cu toate că a fost cel care a adus firma de artificii în club și a decis montajul final cu artificierii.(…) Am avut documentele finale, Autorizația de Funcționare și Acordul de funcționare.

Citeste si: Piedone și Raed Arafat, ”vedete” în clipul lui Costin Mincu, fost patron în Colectiv! ”Și pușcăria-i mai ușoară pentru mafioți”

Ne-au controlat și Primăria, și ISU, și Poliția, toți au considerat că funcționăm legal și ne-au permis să existăm. Eu mâine plec la pușcărie, dar într-un exercițiu de speranță vă spun la revedere! Cred că pentru mine o să fie mai ușor, nu o să mai trăiesc pe răspunderea mea. Pentru voi o să fie mai greu, o să rămâneți patronați de aceeași clasă politică, plătind taxe și impozite, dar trăind exclusiv pe răspunderea voastră. Așa că vă urez Curaj!", a încheiat Mincu, în mesajul postat pe rețelele de socializare.

Tragedia de la "Colectiv" a marcat o țară întreagă. 65 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 146 au fost grav răniți, după ce un incendiu puternic a izbucnit în clubul cu pricina, acum 6 ani și jumătate. În urma nefericitului eveniment, Tribunalul București a decis, pe fond, să-i condamne pe patronii localului la 11 ani și 8 luni de închisoare. De asemenea, Cristian Popescu Piedone, care era la acea vreme primar în sectorul 4 al Capitalei, a primit o sentință de 8 ani și 6 luni de închisoare.