UPDATE Posibil caz de răpire în Brăila. O fetiță plânge și se zbate în brațele unui bărbat. Poliția este în alertă

Un videoclip cu o fetiță ținută de un bărbat în brațe, într-un autobuz din Brăila, a strânit un val de reacții de pe Internet. Micuța plânge și pare că se zbate în brațele omului, ceea ce i-a făcut pe internauți să se gândească imediat că ar fi vorba de o răpire. Întregul incident a avut loc duminică seară.

UPDATE- Fetița este în siguranță. Polițiștii brăileni au descoperit faptul că bărbatul era, de fapt, un prieten de familie apropiat.

”Atât mama fetiței, in vârstă de 26 de ani, cât și mătușa acesteia, le-au declarat polițiștilor că este vorba despre o neînțelegere și că bărbatul care apare in imaginile din spațiul public este un prieten de familie apropiat, pe care minora îl cunoaște foarte bine.

De asemena acestea au precizat că în cursul zilei de ieri s-au deplasat împreună cu bărbatul în cauză și cu frățiorul minorei în părculețul din zona Caporal Mușat, unde toți trei i-au supravegheat pe cei doi minori.

Când au vrut să revină acasă, s-au grăbit să prindă un mijloc de transport în comun, femeile au luat băiețelul, iar bărbatul a luat în brațe fetița.

În stația de autobuz, în grabă, s-ar fi urcat într-un autobuz greșit, fapt pentru care fetița a început să se agite, însă el a coborât cu ea la următoarea stație din Bariera Călărașilor, s-au reîntâlnit și au mers acasă, unde fetița se află și în prezent, în afara oricărui pericol”, a transmis Poliția Brăila.

De asemenea, mama a postat și o fotografie cu fetița ei de acasă, iar la descriere a scris următoarele- ”Uitați fetița, e bine, doarme, nu vă faceți griji”.

Totodată, un martor din autobuz declară că aceasta își striga mama încontinuu și că încerca să scape. Însă, nimeni din autobuz nu i-a atras atenția. Tânărul a sunat imediat la numărul de urgență.

„Fetita ii dadea palme barbatului si il impingea ca sa scape din bratele lui. Cand a urcat cu ea, fetita tipa dupa mama sa. Nu am apucat sa filmez tot! Barbatul parea foarte speriat. Nimeni din autobuz nu i-a atras atentia… Eu am filmat si am sunat la 112. La un moment dat, barbatul a coborat din autobuz si cred ca a urcat in altul”, a declarat adolescentul care a surprins imaginile.

Posibilă răpire în Brăila

Polițiștii fac la momentul actual verificiări și încearcă să afle dacă fetița era într-adevăr răpită de omul din autobuz, deși se pare că nu a fost reclamă nicio dispariție în ultimele 24 de ore.

„Va informam ca in aceasta seara, in jurul orei 22:00, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un autobuz destinat transportului in comun, care circula pe raza municipiului, ar fi fost un barbat brunet care tinea in brate un minor care plangea si incerca sa se smulga din bratele barbatului. In prezent, politistii efectueaza verificari pentru stabilirea situatiei de fapt”, a transmis IPJ.

