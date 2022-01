Uraz Kaygılaroğlu, Gediz, din “Fiica ambasadorului”, este un tată model

Uraz Kaygılaroğlu, carismaticul actor care dă viață personajului Gediz, în serialul "Fiica Ambasadorului", difuzat de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, se declară cel mai fericit om din lume de când a devenit tatăl Adei, în vârstă de cinci ani, fiica pe care o din relația cu Melis İşiten. Desi actorul s-a despărțit de mama Adei, după un mariaj care a durat cinci ani, acesta este foarte preocupat de creșterea și educarea fetiței lor.

"Când s-a născut fiica noastră, Ada, am plâns mult. A fost o naștere foarte grea, travaliul soției mele a durat 20 de ore. Am fost foarte stresat, dar când mi-au dat-o în brațe mi-au curs lacrimile de bucurie. De când eram copil mi-am dorit să fiu tată. Și mi-am dorit mereu să am un fiu, nici prin minte nu mi-a trecut să fiu tată de fată. Dar sunt atât de fericit că am o fiică! E greu să-mi descriu sentimentele.(...) Să îmi cresc copilul și să petrec timp cu ea este ceva vital pentru mine, pentru că am tânjit mereu după o astfel de relație tată-copil", a declarat îndrăgitul actor care și-a pierdut propriul tată la frageda vârstă de patru ani.

Uraz Kaygılaroğlu își petrece tot timpul liber împreună cu fiica sa

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Uraz Kaygılaroğlu își petrece tot timpul liber împreună cu fiica sa, dorind să îi ofere cât mai multe amintiri frumoase și își dorește să îi fie alături în fiecare moment important din viața ei.

"Nu știu cum va fi în viitor relația cu fiica mea, dar vreau să fie una de care să își amintească cu bucurie. Ne jucăm foarte mult împreună și profit de fiecare clipă pentru a o vedea cum crește. Nu îmi doresc să ii influentez pașii spre o anumită carieră, niciun părinte nu trebuie să facă acest lucru cu copilul său. Ca tată pot doar să îi dau sfaturi!", a subliniat carismaticul actor.

Pe Uraz Kaygılaroğlu îl putem urmări în rolul lui Gediz, în serialul fenomen “Fiica ambasadorului”, de luni până vineri, începând cu ora 20.00, la Kanal D.

Sursa foto: Instagram

Distribuie pe: