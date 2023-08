„Urmează o nouă etapă” Adela Popescu a spus public ce s-a întâmplat după ce ea și Radu Vâlcan s-au întors din vacanță. Inevitabilul s-a produs

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație.

De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu cei ce o îndrăgesc aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, la scurt timp după ce Adela, copiii și soțul ei s-au întors din vacanță, asta pentru că vedeta le-a povestit internauților că mezinul familiei, Adrian, a mers pentru prima dată la grădiniță. Blondina consideră acest eveniment ca începutul unei noi etape și, deși știe ce o așteaptă, vedeta se bucură la maxim de tot.

„Din nou acasa. Dupa o vara plina, incepem sa ne asezam din nou in confortul canapelei, in gustul cafelei de pe terasa, in programul copiilor de somn, in dimineti in pijamale, in aglomeratia strazilor, in agitatia intalnirilor.

Azi, Adrian a mers pentru prima data la gradinita…

Baietelul nostru de doi ani si o luna a inceput gradinita.

Urmeaza o noua dar atat de cunoscuta etapa.

Sa fie cu dimineti fara plansete si nopti fara viroze.”, a povestit Adela Popescu, pe pagina personală de Instagram.

Adela Popescu și cei 3 copii ai săi [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu și Radu Vâlcan au sărbătorit 8 ani de la cununia civilă

Adela Popescu și Radu Vâlcan anunțau fericiți, în urmă cu doar câteva zile, că au împlinit 8 ani de când au spus cel mai sincer ”Da” în fața ofițerului de Stare Civilă.

Blondina chiar a făcut o postare în acest sens, mulțumind familiei că le-a fost alături, i-a susținut și i-a ajutat în tot acest timp, dar și fanilor, care au stat alături de ei la fiecare pas.

„OPT ani de la cununia civilă. Eram atât de mici atunci. Dar așa mici cum eram, am știut atât de sigur că suntem unul pentru altul. Acum nu mai suntem atât de mici, dar știm că am ales corect. Știm asta in primul rând uitându-ne la copiii noștri. Cei mai mari profesori la care puteam visa. Suntem recunoscători că suntem împreună, sănătoși. Noi cinci, in primul rând, și familiile noastre întregi pentru care mulțumim în fiecare seară.

Și vă mulțumim și vouă pentru toată susținerea și dragostea pe care ne-ați arătat-o în toți anii ăștia. Cam lung și melodramatic mesajul, dar e de vină apusul ăsta care ne-a prins la mare.”, a scris Adela Popescu pe rețelele sale de socializare.