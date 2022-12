„Va fi special” Ce spune Cristina Cioran despre o nouă relație, după despărțirea de Alex Dobrescu. Vedeta a mărturisit unde și cu cine își va petrece sărbătorile

In articol:

Cristina Cioran este acum o mamă singură, după despărțirea fulgerătoare de Alex Dobrescu. S-au iubit doi ani, au împreună o fetiță, dar, în mod subit, și-au spus adio.

Acum, în timp ce el are o relație cu o tânără, Cristina Cioran spune că nu se arată atât de dornică de a-și reface viața.

Citește și: Fostul iubit al Cristinei Cioran a fost săltat de oamenii legii cu duba! Alex Dobrescu susține că este nevinovat: „Nu am făcut nimic”

Ce spune Cristina Cioran despre o nouă relație, după despărțirea de Alex Dobrescu [Sursa foto: Facebook]

Cristina Cioran nu mai vrea să audă de o altă iubire

Și asta pentru că, conform experienței sale de viață, o nouă relație de iubire nu vine la pachet doar cu ceea ce este frumos, ci și cu problemele partenerului.

Motiv pentru care, sătulă fiind să treacă prin situații dificile, fosta prezentatoare preferă să își canalizeze toată energia pe Ema.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

”Nu, nu este o prioritate, nu mă interesează (n.r. să-și facă o relație nouă). Sunt cam sătulă de problemele altora, din păcate, atunci când cunoști pe cineva sau intri într-o relație nouă, eu am observat că nu vine acea relație nouă doar cu distracție, ci și cu probleme, cu bagaje și hai lasă, mersi, nu mai vreau să am grijă de nimeni”, a mai spus Cristina Cioran, conform Spynews.

Și pentru că nu este deschisă către o nouă iubire, sărbătorile de iarnă o vor prinde pe vedetă singură, cel puțin din punct de vedere sentimental.

Căci în ziua de Crăciun va pleca cu mama și cu fiica sa la Constanța, la prieteni și familie. Ulterior, se vor bucura în trei de primul Crăciun liniștit. Asta pentru că anul trecut, când Ema a apărut în viața lor, chiar în zi de sărbătoare, vedeta și cea mică au ajuns la spital.

”De Crăciun vom merge până la mare, să luăm puțin aer, după care ne întoarcem în București. Vom merge noi două împreună cu mama mea. Gătim, facem mâncare, mama mea e deja pregătită să ne facă masa de Crăciun. E al doilea Crăciun cu Ema, așadar va fi special, că primul Crăciun am apucat să stam doar jumătate de zi, căci ulterior am mers în spital cu COVID. De data asta chiar o să fie așa mai pe sărbătoare. Vom merge la prieteni prin Constanța, familie”, a mai zis Cristina Cioran.

Citește și: „Regret că nu am încheiat când au apărut semnele” Cristina Cioran și-a deschis în sfârșit sufletul! A vorbit despre motivul real din spatele despărțirii de tatăl fiicei ei

Iar noaptea dintre ani, spune vedeta, nu știe sigur unde o va prinde: acasă sau în oraș cu prietenii, dar nu departe de București.

Cât despre ceea ce vrea de la anul care urmează, Cristina Cioran se roagă doar pentru sănătatea sa și a familiei sale și pentru un nou proiect TV, spunând că în rest are tot ce își dorește.

”De Revelion nu am niciun plan, de fapt am niște prieteni cu care probabil voi ieși. Probabil că da, voi fi în București. Noul an vreau să-mi aducă sănătate, vrem să fim sănătoase și eu și mama și Ema. Pe plan profesional îmi doresc ceva, un proiect, care probabil se va întâmpla la anul, un proiect TV. Cam atât! Știi, All I Want for Christmas I Have, tot ce îmi doresc de Crăciun deja am. Eu sunt o fată simplă din provincie, eu n-am pretenții mari”, a conchis vedeta.