„Vă rog să vă rugați” Alina Pușcău trece prin momente grele. Ce mesaj a postat modelul internațional în această dimineață pe rețelele de socializare

Alina Pușcău este unul dintre modelele internaționale cu care România se mândrește. Încă de prima dată de când a pășit pe un podium și a început să devină cunoscută, aceasta a strâns un număr considerabil de urmăritori atât de la noi din țară, cât și din străinătate.

Se pare că primăvara nu a început prea bine pentru Alina Pușcău. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu urmăritorii ei și îi ține la curent pe aceștia cu tot ceea ce i se întâmplă. În urmă cu câteva ore, modelul a postat în mediul online imaginea unui bărbat și a spus că este un prieten de-al ei care se luptă pentru viața sa după ce a fost implicat într-un atac terorist, în Israel. Aceasta a apelat la empatia oamenilor și i-a îndemnat să se roage pentru el.

„Vă rog să vă rugați pentru prietenul meu, el luptă pentru viața lui după un atac terorist în Israel”, a scris Alina Pușcău pe InstaStory.

Alina Pușcău a vorbit despre drama vieții ei

Chiar dacă acum trece prin momente destul de dificile, aceasta nu este însă cea mai grea situație din viața ei. În urmă cu câțiva ani, vedeta a fost nevoită să își ducă tatăl pe ultimul drum, chiar dacă nu a avut o relație foarte bună, despărțirea părinților ei și decesul acestuia au afectat-o destul de mult. Pentru o bună perioadă, Alina a crezut că ea este vinovată pentru absolut tot și cinci ani nu a vorbit cu tatăl ei fiindu-i frică să nu fie abandonată, teamă pe care a luat-o cu ea și în relații.

„Am crezut că eu sunt vinovată, pentru că nu am vorbit cu el cinci ani de zile. Eram supărată pe el, el voia să vorbească cu mine și nu i-am dat oportunitatea, șansa să vorbească cu mine.(...) L-am iertat. Am avut rana de abandonare. Mi-a fost frică să nu fiu abandonată în relație.(...) Mama mea a muncit foarte mult când eram mică și stăteam foarte mult cu tatăl meu. Mă durea, doream să o am pe mama lângă mine", a povestit aceasta în cadrul unei emisiuni TV.