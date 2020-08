Andreea Balan nu mai sufera

In articol:

Cu toate acestea, zilele trecute, abia întoarse de la mare, Andreea Bălan și fetele ei și ale lui George Burcea au avut chef de o ieșire la munte.

Citeste si: Andreea Bălan, mai sexy ca oricând! Divorțul a făcut-o să înflorească VIDEO

Citeste si: Scandal uriaș între Andreea Bălan și George Burcea din cauza divorțului! Exclusiv

Citeste si: Ce se va întâmpla cu George Burcea după divorțul de Andreea Bălan! E la mila vedetei

Și, cum, uneori, asemenea ieșiri, deși se anunță a fi minunate, se pot transforma, rapid, în coșmarul oricărui părinte. Mai ales dacă, încă de la plecare – așa cum s-a petrecut cu micuța Clara – plânsetele sunt ”La ordinea zilei”, iar calmarea fetiței pare să fie dificilă. Dar, într-un final, Andreea Bălan, însoțită de mama ei și de fetițele sale, a reușit să plece din București cu destinația Sinaia.

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Ajunsă acolo câteva ore mai târziu, Andreea Bălan a constatat că, de fapt, a cam întârziat și nu își mai poate cumpăra biletele pe care le dorea pentru a ajunge la Castelul Peleș. Și, colac peste pupăză, din senin s-a pornit și o ploaie care a ”murat-o” din cap până în picioare. Evident, în tot acest timp, Andreea Bălan făcea tot ce îi stătea în putință să le țină active pe cele două fetel ale sale, lucru care, culmea, l-a și reușit.

Andreea Balan isi petrece timpul cu fetele

De altfel, chiar dacă, tot timpul, Andreea Bălan a reușit să își păstreze zâmbetul pe buze, vacanța de la munte a fost, la modul serios, una cât se poate de obositoare, frumoasa cântăreață rugându-se ca măcar cele două fete ale sale să fie suficient de obosite și să doarmă neîntoarse toată noaptea, să nu se mai trezească așa cum obișnuiesc să o facă de câteva ori până dimineața.

Andreea Bălan, divorț cu probleme de George Burcea

”Andreea Bălan a crezut că nu aude bine când a aflat ce spune George Burcea despre ea. El susținea, voalat, că Andreea Bălan nu i-ar fi fost fidelă de-a lungul mariajului, ceea ce este, evident, absurd. În primul rând, mariajul lor a ținut doar câteva luni, cei doi despărțindu-se în iarnă, atunci când el a fost nevoit să își hainele și să plece din casa ei. În al doilea rând, el sugerează că relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint este una mai veche, dar adevărul este că ea și Tiberiu au început să vorbească abia în luna iunie. Dar el vrea să o discrediteze pe Andreea, acum este și ea convinsă că va avea parte de un proces dificil. El vrea, probabil, să țină scandalul cât mai mult și cât mai vizibil pentru a avea o șansă în carieră. De altfel, Andreea Bălan a încercat ani la rândul să îl ducă la diverse reality-show-uri, dar George Burcea era refuzat de fiecare dată, în ciuda faptului că era partenerul ei de viață, iar acum, brusc, când a început scandalul, a devenit interesant...”, ne-a spus, de curând, o sursa WOWbiz.ro despre scandalul din divorțul Andreea Bălan-George Burcea.

Andreea Bălan și George Burcea au probleme de anul trecut

”Din decembrie, George a lipsit de acasă cu nopțile, fără explicații. Iar la jumătatea lui decembrie, pe când Andreea Bălan avea deja tot felul de concerte programate, așa cum se întâmplă în acea perioadă a anului, el a început să încerce să provoace scandaluri în casă. Îi răspundea în doi peri, se închidea în tăceri opace, iar la un moment dat, chiar când ea se pregătea să meargă la un concert, i-a trântit, verde în față, că nu o mai iubește. Andreea Bălan a ajuns la concert, era pe lângă București, și abia s-a mai putut concentra la show-ul ei, se vedea că era afectată. Iar asta se petrecea pe 21 decembrie... iar de atunci, din rău în mai rău...”, spune sursa noastră despre despărțirea dintre Andreea Bălan și George Burcea.

Andreea Bălan l-a făcut praf pe George Burcea

”Avand in vedere aparitia unor articole tendentioase in presa care imi tulbura viata de familie, articole menite sa amplifice divortul meu si sa ma discrediteze in opinia publica, ma simt nevoita sa vin cu urmatoarele precizari. Nu de putine ori in cariera mea de peste 20 de ani, am fost atacata pe nedrept si a trebuit sa ma apar. Armura mea a fost intodeauna adevarul si voi continua sa va spun direct si sincer prin ce trec pastrand discretia necesara protectiei fetelor mele. Acum 6 zile am primit cadou de la o agentie de voiaj o vacanta de 7 zile (22 august - 29 august) in Grecia pentru mine, Ella, Clara si mama mea. Pentru a parasi tara impreuna cu fetele mele, asa cum este legal, aveam nevoie de o imputernicire notariala din partea tatalui lor. L-am contactat telefonic pe tatal copiilor, insa la telefon mi-a raspuns un prieten, care mi-a spus ca se afla la filmarea unei emisiuni si ca este imposibil de contactat pana la jumatatea lunii septembrie. Am luat legatura telefonica cu producatorii emisiunii respective, pentru a-i intreba daca exista posibilitatea ca un notar public sa ajunga la locul filmarii pentru semnarea actelor. Mi s-a comunicat, tot telefonic, ca aceasta posibilitate nu exista intrucat concurentii se afla in izolare stricta si nu au acces la nicio cale de comunicare. In nicio clipa nu am sugerat sau dat de inteles ca-mi doresc inlaturarea lui din emisiunea respectiva sau orice alt proiect.

Din contra, ma bucur pentru realizarile lui, avand in vedere ca si el are responsabilitati egale fata de copiii nostri. Am inteles situatia si din experienta stiu cum functioneaza aceste emisiuni. Din acest motiv am refuzat vacanta primita in Grecia si am optat pentru un sejur in Romania saptamana viitoare cu copiii mei. Avand in vedere ca mi-am trait mereu viata dupa principii solide si morale, sunt sigura ca si de aceasta data, adevarul va iesi la iveala”, a spus, pe conturile sale de socializare, Andreea Bălan după ce a fost atacată de George Burcea.