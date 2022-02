Vacanța-detox, soluția perfectă pentru cei care vor să îmbine utilul cu plăcutul! Cesur Durak anunță oferte incredibile pentru destinația Bodrum: "Există conceptul ultra-all-inclusive"

In articol:

Cura de detoxifiere a devenit tot mai cunoscută în țara noastră, în ultimii ani. Românii au început să fie mai atenți la stilul de viață pe care îl au, motiv pentru care vacanțele-detox au ajuns la mare căutare.

Cesur Durak, despre beneficiile unei vacanțe-detox: "Învățați de la specialiști cum să trăiți, cum să mâncați"

Specialistul în detox, Cesur Durak, a vorbit pe larg despre schimbările evidente ale românilor, în privința adoptării unui stil de viață sănătos. El a dezvăluit că în prezent vacanța-detox este o alternativă perfectă, căci doritorii pot să urmeze o cură în timp ce se bucură de câteva zile de relaxare: "Poți să oferi un cadou iubitei sau iubitului tău, soțului tău, în cazul unui cuplu, o vacanță și o cură de detox. Și dacă învățați de la specialiști de acolo cum să trăiți, cum să mâncați( n.r. sănătos), când vă întoarceți la viețile voastre, poate că în loc de 60-70 de ani veți celebra împreună 100 de ani.

Poți să îți faci vacanța alături de o cură de detoxifiere. Unele familii sunt așa. Unul dintre partenerii vrea să facă o cură de detox, soțul sau soția, dar dorește doar o vacanță cu tot ceea ce implică aceasta. Așa că există această oportunitate, să le faci pe amândouă în același loc." , a mărturisit Cesur Durak.

Cesur Durak, despre cum poți să ai parte de o vacanță-detox de 5 stele în Bodrum

Ziua Îndrăgostiților se apropie cu pași repezi, iar cuplurile care nu au niciun plan pot să-și rezerve pe ultima sută de metri o vacanță de neuitat. Potrivit specialistului, cei care doresc să urmeze o cură de detox pot beneficia de cazare de lux și facilitați ultra-all-inclusive în centrul de 5 stele Sianji Well Being din Bodrum: "Hotelul are propria sa plajă, piscine acoperite sau exterioare, are un SPA foarte mare, unul dintre cei mai mari din Europa, multipremiat.

Există concepte diferite: conceptul detox, conceptul ultra-all-inclusive. Cât timp ești acolo, poți folosi toate aceste facilități. Toți cei care până pe 14 februarie vor face rezervări pentru un sejur vor primi o extrareducere de 10%", a explicat Cesur Durak.