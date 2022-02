Văduva lui Benone Sinulescu, vis bizar după moartea artistului! Detaliul straniu povestit de femeie: „Cobora nişte scări. M-a îmbrăţişat şi a dispărut”

In articol:

Benone Sinulescu a pierdut lupta cu viața pe data de 18 noiembrie 2021, la 84 ani, lăsând în urma sa multă durere în rândul fanilor, cunoscuților, dar mai ales, în sufletul soției sale, Elena.

Văduva artistului nu-și poate reveni nici acum în urma șocului pe care l-a trăit, motiv pentru care, din cauza singurătății, Elena Sinulescu s-a mutat din casa în care a locuit alături de artist.

Benone Sinulescu [Sursa foto: Facebook]

Elena Sinulescu l-a visat pe regretatul artist

Acum, văduva s-a mutat la Arad și spune că, cel mai probabil, se va întoarce în casa unde a stat cu Nea Beni când o să vină căldura. Până atunci, când va da cu ochii de toate amintirile ce o leagă de el, se consolează doar cu visul în care vedeta i-a apărut. Un vis prin care, încă o dată, Nea Beni i-a demonstrat cât de mult a iubit-o.

”E pustie casa. Este groaznic fără el. Probabil abia la primăvară mă voi muta la Bârzava. Ce să fac la Arad? Să stau vara la aer condiţionat? Acolo este curte, grădină, aer curat… Pe Beni l-am visat o singură dată de când a murit. Nu mi-a cerut nimic să-i dau de pomană! L-am visat cum cobora nişte scări… M-a îmbrăţişat şi a dispărut”, a

povestit Elena Sinulescu, conform Click.

Pentru că recent s-au împlinit trei luni de când îndrăgitul artist a plecat dintre noi, Elena Sinulescu spune că în tot acest timp a respectat cu sfințenie toate tradițiile creștinești, prin care i-a adus de fiecare dată câte un omagiu celui care i-a fost partener de viață.

Acum, la parastasul de trei luni, Elena Sinulescu a împărțit pachete la cimitir în numele lui Nea Beni, acolo unde mereu au făcut slujbă câte șapte preoți, în care a pus exact ce

îi plăcea lui cel mai mult să mănânce: şuncă de Praga, cozonaci, fructe şi palincă.

”Am împărţit la cimitir pachete pentru cei care au făcut lucrarea la mormânt, cu ani în urmă. M-am gândit că e bine să împart, în special la bărbaţi. I-am făcut toate parastasele, aşa cum se cuvine şi la 9 zile, şi la 40 de zile. Am ţinut cont şi de tradiţiile de la Buzău, şi de cele de pe aici din zona Aradului. A fost prezent şi episcopul, episcopul vicar, dar şi preotul de la Bârzava, unde am locuit ani întregi cu Beni. S-a ocupat firma de pompe funebre de tot. Pentru că a fost harţi (dezlegare vinerea şi nu a fost post – n.r.), am împărţit pachete cu şuncă de Praga în vid, conservă de hering, fructe, desigur, pentru că lui Beni îi plăceau mult fructele… Am mai împărţit cozonaci de două feluri, cu mac şi cu nucă. Îi plăceau foarte mult. Şi cei cu nucă, şi cei cu mac. Am mai dat de pomană covigi de Buzău, colivă, desigur, o sticlă de palincă şi una de apă minerală. Împart ce pot şi eu!”, a mărturisit Elena Sinulescu.

Pentru următorul parastas, cel de șase luni de la moartea regretatului cântăreț, văduva lui Nea Beni pregătește pachete cu mâncare de dulce și spune că tot atunci va vrea să sfințească și crucea mormântului.

„Vrem să sfinţim şi crucea de la mormânt, pentru că lucrarea acolo este făcută de foarte mulţi ani, după ce l-am convins cu greu. Nici nu am scris nimic pe ea, până a murit Beni”, a mai spus văduva lui Benone Sinulescu.