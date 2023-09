Val de ironii din partea giuleștenilor la adresa rivalelor după ce au primit ajutorul arbitrilor: „Nu ai cum să spui că nu a fost penalty. Mai clar de atât…”

In articol:

Conducerile celor două cluburi, FCSB și CFR Cluj susțin cu tărie că nu se pune problema despre un ajutor din partea arbitrilor, fiind vorba doar despre victorii pe merit.

Unul dintre acționarii celor de la Rapid, Victor Angelescu, i-a ironizat pe reprezentanții celor două cluburi menționate anterior, precizând faptul că echipa sa nu a beneficiat de un astfelt de tratament din partea brigăzii de arbitri.

„E ceva obișnuit ca majoritatea, am observat, conducătorilor și oamenilor care reprezintă cluburile din Liga 1, când sunt favorizați să nege până în pânzele albe, chiar dacă se vede negru pe alb, și când ești dezavantajat să urli cât mai mult.

Nu este și cazul nostru: când am fost dezavantajați e normal să fim supărați, dacă au existat greșeli pentru Rapid am recunoscut. Din punctul meu de vedere, am văzut anumite explicații, penalty-urile de ieri sunt clare: unul este cât casa, nu poți să nu-l dai. Primul e penalty, nu este atât de evident, dar eu spun că cel puțin al doilea a fost clar penalty.”, a declarat acționarul minoritar Victor Angelescu.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Cum a făcut avere Călin Donca, milionarul arestat preventiv. Ar fi înșelat mai multe persoane cu o criptomonedă- stirileprotv.ro

Citește și: Schimbare neașteptată în rândul titularilor de la FCSB! Gigi Becali divulgă motivul din spatele deciziei: „E obosit!”

Rapid București [Sursa foto: Instagram Rapid București]

Citește și: Real Madrid vrea să ia un jucător de la Bayern Munchen în vara viitoare! Alphonso Davies, în vizorul clubului spaniol

Victor Angelescu sare în apărarea lui Kovacs

„Aș vrea să precizez că lumea a dat foarte mult în Istvan Kovacs: mie mi se pare un arbitru foarte bun, ne-a arbitrat de multe ori, am avut și înfrângeri cu el, dar mie mi se pare cel mai bun arbitru al nostru. Chiar dacă a făcut gafele de ieri sunt convins că nu le-a făcut intenționat și sunt convins că rămâne unul dintre cei mai buni arbitri.

Dar, asta nu înseamnă că nu s-a greșit flagrant în favoarea CFR-ului. Normal ar fi fost ca domnul Balaj să iasă și să recunoască, măcar la al doilea, nu ai cum să spui că nu a fost penalty. Mai clar de atât…”, a spus Victor Angelescu, potrivit Prosport.

În urma derby-ului victorios din etapa cu numărul nouă, FCSB a acumulat 21 de puncte, menținându-și poziția de lider în clasamentul Superligii României. CFR Cluj se află la doar două puncte distanță în spatele formației

Distribuie pe:







„roș-albastre”, pe poziția secundă, iare pe locul al ptrulea, cu 15 puncte. Poziția a treia este ocupată de, grupare ce a reușit să acumuleze 17 puncte.