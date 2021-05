Val de reacții în mediul online după moartea lui Ion Dichiseanu. Vedetele i-au adus un ultim omagiu actorului: "N-a avut niciodată dorința de a fi erou"

In articol:

Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din țara noastră s-a stins din viață, joi, 20 mai. Ion Dichiseanu era internat de mai bine de trei luni la Spitalul de Urgență Floreasca din cauza unor probleme de sănătate.

Ion Dichiseanu a murit

Starea de sănătate a actorului s-a înrăutățit în ultimele 24 de ore. Din păcate, astăzi, a fost confirmat decesul, artistul nu a mai putut lupta cu boala nemiloasă. Val de reacții în mediul online după moartea mareului artist. Zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe.

Fuego, Dan Negru, Mihai Morar, trupa Iris, Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti, alături de multe alte persoane au adus un ultim omagiu actorului.

"A plecat și mohicanul. S-a stins Ion Dichiseanu, din lumea aceasta, dar nu și din sufletele celor care l-au iubit nespus! Am realizat apoi, în 2019, pe scena Sălii Palatului, un moment de referință, unde a plâns, în memoria tuturor colegilor săi, mari actori, plecați! Întotdeauna am știut că maestrul Ion Dichiseanu e fermecător în povestirile sale, că are un anume magnetism și că niciodată nu te face să te plictisești. Dar vă mărturisesc că dincolo de reflectoare, era pură inspirație. Viața sa de film îi oferea șansa să împărtășească din ea. Amintirile îl făceau să fie un munte de inspirație, de nuanțe și de lecții din care noi, cei care aveam ocazia să-i fim în jur, aveam de învățat. Nu a trăit vreodată cu jumătate de măsură.

Mereu s-a poziționat în față, a înfruntat cu pieptul deschis și a avut dorința descoperirii, o curiozitate care l-a făcut nu doar un lord al artei noastre, ci și un suflet împlinit.

Am învățat de la maestrul Dichiseanu că nu trebuie să existe nu vreau sau nu se poate. Am învățat că viața trebuie să fie neapărat un produs de lux, de cea mai înaltă clasă, care nu e negociabil și care întotdeauna trebuie să-și găsească posesorul cu inima deschisă. Îl iubesc pentru omenia sa, pentru boemia romantică. Acesta era caracterul lui și poate că rolul la care a lucrat mereu, adăugând noi și noi experiențe.

Îl iubesc pentru că nu avea vanități și pentru că mereu, absolut mereu, vorbea la superlativ despre breasla sa, despre colegi, despre anii de aur, despre ce a fost și ce va mai fi.

N-a avut niciodată dorința de a fi erou. Pur și simplu, el și-a trăit destinul așa cum a știut mai bine. A jucat în peste 60 de filme! Pe scândura scenei, la Teatrul Nottara, a ars, iar la televiziune sau la radio, și-a așezat câte un fragment din talentul său, pornit de undeva, de pe-o străduță, din Adjud!

Nu-l voi uita și aș vrea, dacă s-ar putea, măcar puțin, să-i urmăm exemplul – cel al unui om ales, care și-a împlinit talentul, care a trăit cu toată devoțiunea o viață, fără să se dea bătut, ca un mohican neînfrânt! Condoleanțe familiei!", a scris Fuego.

Feugo și Ion Dichiseanu[Sursa foto: Facebook]

Într-un mesaj pe pagina de Facebook, Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti a transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

"Actorul Ion Dichiseanu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. La Teatrul Național a fost prezent în distribuția spectacolului „Căruța cu paiațe” (regia Mihai Berechet), care s-a jucat între 1978 și 1990! Ne va rămâne în amintire ca un mare profesionist al scenei și un coleg minunat. Drum bun, Pierre Vaillant! Dumnezeu să-l odihnească! Colegii din TNB", se arată în mesajul transmis de Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti.

Dan Negru, mesaj după moartea actorului Ion Dichiseanu

Dan Negru a postat și el o fotografie alături de Ion Dichiseanu și de Sebastian Papaiani, doi dintre actorii din serialul ”Toate pânzele sus”.

Dan Negru, Sebastian Papaiani și Ion Dichiseanu[Sursa foto: Facebook]

”E prima dată când domnul Dichiseanu îmi dă țeapă! Am filmat cu domnia sa zile în șir și niciodată n-a lipsit. În iulie urma să ne vedem ca să filmăm pentru pentru „Legendele”. Azi s-a dus…Mi-e dragă fotografia asta: Ieremia (Sebastian Papaiani) și Pierre Vaillant( Dichiseanu), eroii mei din Toate pânzele sus!” , a scris Dan Negru în dreptul fotografiei.