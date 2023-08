Val de stranieri români la cluburile din Italia! Ce alt tânăr fotbalist a făcut mutarea?

In articol:

Tânărul fotbalist Vlad Dănciuțiu deține dublă cetățenie, și română și americană, și va semna cu reprezentativa U18 a formației Sassuolo. Și-a început cariera de fotbalist în Germania, a fost legitimat la Deutsches Fubbal Internal Bad Aibling, iar ultimele sezoane și le-a petrecut la echipele de „under” ale formației Munchen 1860.

Val de stranieri români la cluburile din Italia

Vlad Dănciuțiu evoluează în linia de atac, pe poziția de vârf, iar acest transfer în fotbalul italienesc nu este o mirare, tot mai mulți tineri optând pentru această variantă. Dacă ne raportam la tinerii stranieri români legitimați în Italia, Sassuolo se află în top, având mulți alți tineri cu origini în Romania în lot-uri, printre care Adrian Caragea (17 ani), Denis Sandro (17 ani), Troy Tomșa (16 ani, cetățean român, dar născut și crescut în Anglia) și Iustin Cornescu.

„Vlad Dănciuțiu este noul jucator al clubului italian US Sassuolo! Atacantul cu cetatenie romano-americana are 17 ani si isi incepe cariera in Italia dupa doua sezoane si jumatate in culorile echipei germane Munchen 1860.

Mult succes, Vlad!”, a anunțat impresarul fotbalistului, Cătălin Sărmășan.

Vlad Drăgușin evoluând în tricoul celor de la Genoa

Ce alt tânăr fotbalist a făcut mutarea?

Leonardo Ferroni este un alt tânăr cu origini pe plaiurile noastre, fundaș central în vârstă de 18 ani, născut și crescut în Italia, convocat la reprezentativa Under 18 a selecționatei României.

Ferroni a ajuns în urmă cu puțin timp la, formație la care sunt legitimați alți doi mari fotbaliști din lotul echipei naționale,și. El a plecat în această vară de la, un alt club cu greutate în fotbalul italienesc.

Chiar dacă nu reprezintă un nume titrat în fotbalul din România, el a fost convocat la echipa Under 18 a tricolorilor în vara acestui an, ca urmare a faptului că mama sa este româncă.

Federația Română de Fotbal a trimis reprezentanți în Italia și astfel a fost descoperit. În perioada amicalelor în care Romania U18 a jucat cu reprezentativa U18 a Macedoniei, Leonardo Ferroni a făcut parte din lotul echipei.

Cei doi români, Radu Drăgușin și Leonardo Ferroni, ar urma să formeze un cuplu în linia defensivă a lui Genoa, ceea ce reprezintă un pas important pentru Romania, dar și un viitor strălucit la echipa națională.