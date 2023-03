Valentin Sanfira, decizie surprinzătoare după ce a rămas fără permis de conducere. Cântărețul s-a hotărât: „Mi se pare normal”

In articol:

Îndrăgitul interpret de muzică populară a rămas fără carnet. Pentru că momentan nu se mai poate urca la volan, vedeta a luat o decizie la care fanii săi nu se așteptau.

Valentin Sanfira nu a stat pe gânduri și și-a luat șofer personal, iar persoana care conduce mașina solistului nu este nici pe departe una străină.

Codruța, noul șofer personal al lui Valentin Sanfira: „Îi dau din onorariul meu”

Chiar dacă Valentin nu mai poate să își conducă bolidul, acesta trebuie să ajungă în continuare la evenimentele în cadrul cărora este solicitat.

Artistul nu are de gând să anuleze spectacolele, așa că s-a gândit la o idee cel puțin ingenioasă. Pentru că nu mai poate conduce, a rugat-o pe soția sa să preia rolul șoferului în casa lor.

Mai mult decât atât, interpretul vrea să o și răsplătească pe Codruța pentru efortul pe care îl face, prin urmare i-a promis că îi va da ei banii pe care îi încasează la cântările din această perioadă.

„Soția mea a venit să mă ajute, pentru că eu nu mai am carnetul. I-am spus să mă aducă și pe mine, să cânt și eu trei cântece și că îi dau din onorariul meu. Adică i-l dau pe tot, i l-am pus în geantă. Și eu am ajutat-o pe ea când a avut treabă. Și eu am dus-o. Mi se pare normal”, a povestit Valentin Sanfira, pentru un post de televiziune.

„Eu sunt cu mașina. Sunt șoferul de serviciu(...) E în buzunar. Și așa îmi era dator”, a completat soția sa, Codruța.

Cea mai palpitantă cântare din viața lui Valentin Sanfira

De la petreceri private, la cele mai mari scene din țara noastră, Valentin Sanfira cântă și îi încântă pe toți cei care îl susțin și îl ascultă cu mult drag. În general, spectacolele pe care acesta le susține sunt un adevărat succes. Iată însă că, în trecut, acesta a susținut o cântare care s-a transformat fără voia sa într-un adevărat moment de comedie.

„Cele mai frumoase momente nu au fost pe scenă, pentru că eu am cântat pe remorci, la țară. Îmi aduc aminte un moment extraordinar. Cântam într-un târg dimineața și aveam o remorcă, am pus o pătură. Erau și lăutarii, colegii mei și aud că a căzut tipul de la țambal, peste cel de la bas și peste cel de la vioară. S-a ales praful de cântare. A început toată lumea să râdă”, a mai spus Valentin Sanfira.

Valentin Sanfira [Sursa foto: Instagram]