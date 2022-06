Valentina Pelinel, adevărul despre relația pe care o are cu ceilalți copii ai lui Cristi Borcea: „Nu am încercat să iau locul nimănui”

In articol:

Cristi Borcea și Valentina Pelinel trăiesc o frumoasă și intensă poveste de dragoste de de câțiva ani. Relația lor a început controversat pe când blondina era încă căsătorită cu omul de afaceri Cristian Boureanu. După divorț, ea și fostul acționar de la Dinamo au început ușor, dar sigur să-și întemeieze o familie.

În prezent, cuplul are trei copii: Milan, cel mai mare dintre ei și gemenele Rania și Indira.

Totuși, Cristi Borcea mai are șase copii din alte trei relații precedente. Prima lui soție, Mihaela Borcea i-a dăruit trei copii: Patrick, Melissa și Angelo, iar din a doua căsnicie, cea cu Alina Vidican, au rezultat alți doi copii: George Alexandru și Gloria. De asemenea, fostul acționar de la Dinamo a mai avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță: Andreina Carolyn Christine. În total, Cristian Borcea are nu mai puțin de 9 urmași cu patru femei diferite.

Cum se înțelege, de fapt, Valentina Pelinel cu ceilalți copii ai lui Cristian Borcea?

În cel mai recent interviu acordat, blondina a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit care este adevărata relație dintre ea și ceilalți șase copii pe care soțul ei îi are cu alte trei femei.

Se pare că Valentina Pelinel se înțelege bine cu toți copiii lui Cristian Borcea, căci, spune ea, nu a încercat să forțeze nimic, iar totul a venit foarte natural.

Totodată, aceasta are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei de viață, despre care spune că, în ciuda faptului că este un om de afaceri foarte ocupat, mereu își face timp pentru a sta cu urmașii săi.

„A fost totul atât de natural și de firesc, încât nu am simțit vreo clipă vreo presiune. Nu am încercat să iau locul nimănui, nu am forțat relația cu niciunul dintre copiii lui Cristi, ci, pur și simplu, am dezvoltat cu fiecare o interacțiune naturală și de la sine. Dragostea de soție și cea de copii e diferită, se simte, se trăiește și se exprimă în moduri complementare, nu se pot compara.

(...) Cristi este un om ocupat, business-urile îi ocupă mult timp și, cu toate acestea, își face timp zilnic pentru a petrece cu copiii, ceea ce pentru mine este cel mai important aspect”, a declarat Valentina Pelinel pentru Viva.ro .