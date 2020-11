Valentina Pelinel, adevărul despre ultima sarcină! Soția lui Cristi Borcea a apelat la fertilizare în vitro: „Este un subiect tabu”

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au împreună trei copii [Sursa foto: Instagram]

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au o familie numeroasă și sunt doi părinți extrem de fericiți. Ei au împreună trei copii: un băiețel și două gemene. În urmă cu un an și jumătate, Valentina Pelinel a născut două fetițe gemene. Acum, fostul model a făcut o dezvăluire nemaiștiută! Valentina Pelinel a mărturisit că sarcina cu cele două fete nu ar fi putut fi realizabilă fără fertilizarea prin vitro la care a apelat.

In articol:

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame”, a declarat Valentina Pelinel, într-un interviu pentru o revistă.

Citeste si: Valentina Pelinel a dat din casă. Ce îi face Cristi Borcea mereu înainte de culcare?!

Citeste si: Încă două zone din București intră în carantină! News Alert - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Cei doi și-au dorit foarte mult să își mărească copii, așadar au apelat la serviciile din România și au fost mai mult decât mulțumiți. „Noi ne doream foarte mult copii şi am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreţie şi de servicii ca-n străinătate”, a adăugat Valentina Pelinel, pentru Ok Magazine.

Valentina Pelinel a rămas însărcinată prin fertilizare în vitro[Sursa foto: Instagram]

Valentina Pelinel, atacată de Oana Zăvoranu în mediul online: „Ce d***u aștepți tu, amărâto? Trenul de Buzău?”

Oana Zăvoranu ia la rând vedetele din showbiz-ul românesc și le face cu ou și cu oțet. Următoarea victimă a divei este soția lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel.

„Ce d***u aștepți tu, mă amărâto? Trenul de Buzău? Că pe ăla de New York, unde erai tu ”mare model”, l-ai pierdut! Uitați-o mă și pe buză de iepure, că și ea e INFLUENCEREA MY ASS... și face și ea concursuri cu nimic”, a scris Oana Zăvoranu, la Instastory. Citește continuarea AICI.