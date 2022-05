Valentina Pelinel nu se atinge de averea lui Cristi Borcea. Din ce bani trăiește soția afaceristului: „Am făcut separare de bunuri”

In articol:

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. În ciuda faptului că relația lor a fost pusă de multe ori sub semnul întrebării, cei doi nu au aplecat urechea la comentariile negative, astfel încât, în prezent, au o familie foarte frumoasă, de care sunt foarte mândri.

Recent, invitată în cadrul unui podcast, Valentina Pelinel a dezvăluit cum stau lucrurile, de fapt, între ea și soțul ei și cum își organizează finațele în familie. Soția lui Borcea a vorbit despre cum își administrează finanțele, având în vedere că, de-a lungul timpului, a fost acuzată că s-a căsătorit cu afaceristul Cristi Borcea pentru a dispune de avantaje materiale.

Valentina Pelinel nu dispune de averea soțului său

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt într-o relație de circa 8 ani și împreună au 3 copii. Au făcut multe sacrificii pentru ca relația lor să meargă și, cu această ocazie, a vrut să închidă gurile răutăcioșilor și a mărturisit că ea și soțul ei au banii și bunurile separate.

„Foarte multe persoane își dădeau părerea despre noi și nu ar fi trebuit să aibă tupeul uitându-ne puțin la viața lor. La noi există boala asta: cel mai pătat să iasă și să atace alte persoane.

Vrei să știi care e adevărul? Adevărul e că noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. La noi nu se rezumă la bani nimic”, a dezvăluit Valentina Pelinel în podcastul lui Nasrin Ameri.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea [Sursa foto: Instagram]

Mai mult decât atât, Valetina Pelinel a adus în discuție și perioada în care soțul ei se afla în închisoare, atunci când a fost lovită de un val de cirtici din partea oamenilor.

„Omul pe care eu îl iubesc era lângă mine. El știa că are toată susținerea mea. Amândoi am sacrificat enorm ca să fim împreună și să fim o familie. Am lăsat lumea să facă scenarii. Mulți nu au știut ce se întâmpla cu adevărat.

De când ne știm ne-am plăcut. A fost o chimie ca prieteni. Vorbeam foarte mult. Așa ne-am dat seama că avem lucruri în comun. Noi comunicam foarte mult unul cu celălalt. Când a trebuit să aleg, a fost momentul crucial”, a mai spus Valentina Pelinel.