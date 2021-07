Valerie Lungu, fosta concurentă de la Bravo, ai stil!, s-a despărțit de iubitul ei cu scandal: "Am fost atât de mult jignită..."

In articol:

Valerie Lungu a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Bravo, ai stil!. Frumoasa blondină a reușit să se facă plăcută de-a lungul competiției, iar după ce a părăsit emisiunea și-a continuat activitatea în mediul online.

La momentul actual, modelul își ține fanii la curent cu ultimele noutăți din viața sa pe conturile sale de socializare, acolo unde postează zilnic.

Ba chiar mai mult, aceasta face și videoclipuri și pe Youtube.

În ultimul său filmuleț, Valerie Lungu a dezvăluit că s-a despărțit de fostul ei iubit cu mare scandal. Cei doi erau împreună de mai bine de șapte luni, însă, la un moment dat, lucrurile s-au complicat. Astfel, au decis că să meargă pe drumuri diferite.

Valerie Lungu s-a despărțit de iubit

Însă, cei doi nu au avut parte de o despărțire deloc frumoasă, ci dimpotrivă. Au apelat chiar și la avocați pentru a face pace.

Valerie Lungu și Alex Mereoiu, fostul iubit[Sursa foto: Instagram]

”Eu nu am voie să pronunț numele acestei persoane, persoană cu care am fost într-o relație, din anumite motive și anume că am primit o notificare de la avocatul lui. Am fost atât de mult jignită, insultată și așa mai departe... Am mers și eu la avocat, am făcut și eu o notificare drăguță”, a spus Valerie Lungu, pe Youtube.

În urmă cu doar câteva luni, acesta mai declara faptul că se confruntă cu stări de depresie, însă nimeni nu știa de ce. Ei bine, se pare că toate aceste tări proveneau din relația pe care o avea. Deși încerca să facă totul bine, primea reproșuri și chiar jigniri din partea fostului iubit.

”Relația noastră a fost afectată de viciile pe care le avea el. Mi se pare amuzant atunci când un om îmi dă un astfel de act și cumva îmi spune că nu am voie să îi pronunț numele, după ce l-am promovat, după ce l-am ajutat și după ce l-am scos, practic, în lume”, a adăugat Valerie Lungu.