Vali Crăciunescu are și el micile plăceri vinovate! Oricât s-ar ascunde, paparazzi WOWbiz.ro l-au prins în fapt, într-un mall celebru din București | EXCLUSIV

In articol:

Vali Crăciunescu știe bine ce trebuie să facă dacă vrea să se mențină în formă, dar să se bucure și de mâncărurile delicioase.

Artistul nu se încurcă, ține cont de sport ori de câte ori își satisface poftele vinovate.

Recent, vedeta a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz.ro într-un centru comercial din București, acolo unde a dat o mică fugă la cumpărături. Printre altele, artistul s-a oprit și la un celebrul restaurant de tip fast – food, de unde și-a comandat ceva la pachet.

Vali Crăciunescu a luat o mică pauză pentru plăcerile vinovate

Celebrul Vali Crăciunescu se numără printre cei mai îndrăgiți artiști din România și face o adevărată atmosferă la spectacole. Dacă mulți dintre fanii săi sunt obișnuiți să-l vadă cu acordeonul în mână, pe scenă, de această dată paparazzi l-au surprins într-un moment cu totul și cu totul inedit.

Citește și: Uite așa se cunoaște un gentleman adevărat! Poate pare băiat rău, dar când vine vorba de mama lui, Vali Crăciunescu este extrem de atent și îi face toate poftele| EXCLUSIV

Îndrăgitul artist știe bine cât este de important sportul, dar nu renunță nici la poftele culinare. Până la urmă, un moft din când în când nu face rău nimănui. Recent, artistul a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro într-un mall din București, chiar în timp ce "se cinstea" la un celebrul restaurant de tip fast food.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Acesta este ”Podul Rușinii” din România. Așa a fost redenumit pe Google Maps de către un localnic nemulțumit- stirileprotv.ro

După ce a comandat, artistul s-a plimbat din de câteva minute în zona de restaurante a centrului comercial, iar mai apoi s-a dus liniștit către tejghea, s-a întors cu spatele la cei din jur, și-a deschis discret rucsacul și și-a ascuns bine gustarea, semn că avea să mănânce acasă. Dacă a cumpărat ceva și pentru frumoasa lui soție, încă nu știm însă cert este că Vali Crăciunescu a avut motivele sale pentru care a ales să ia mâncarea la pachet.

Vali Crăciunescu, atent și la sport

Chiar dacă își mai satisface mofturile culinare, artistul ține cont și de sport. Vedeta nu a venit la mall oricum, ci echipat complet. Acordeonistul a îmbrăcat o ținută extrem de lejeră. Un tricou albastru și un short gri sunt piesele pentru care a optat Vali Crăciunescu.

Citește și: Îi priește burlăcia! Adrian Cristea are 39 de ani și nu o arată deloc. Imagini de neratat cu „Prințul” și fizicul lui de fotbalist adevărat| EXCLUSIV

Canicula din timpul verii nu l-a împiedicat însă să facă mișcare așa că la mall Vali Crăciunescu nu a venit oricum. În imaginile surprinse de paparazzi se vede cum acordeonistul poartă o pereche de mânuși pentru sport, așa că cel mai probabil s-a deplasat pe bicicletă.

Nu ar fi pentru prima oară când acesta se deplasează cu bicicleta, din contră! Îndrăgitul artist este bine cunoscut pentru faptul că merge doar cu bicicleta.

Citeste si: „Ne vom separa. Sunt zile în care începe să plângă și îmi spune că e prea mult. Vorbește mesaje mai deocheate.” Armin Nicoară și Claudia Puican au dat vestea împreună! Decizia nu a fost deloc ușoară- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ozana Barabancea, mărturii sfășietoare despre momentul în care și-a pierdut mama- radioimpuls.ro

Vali Crăciunescu, momente grele la început de carieră

Deși este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, Vali Crăciunescu nu a avut tot timpul o viață ușoară. Primii bani i-a făcut din muzică au fost vreo 300 de lei, iar totul se întâmpla înainte de Revoluție. Tot atunci însă, s-a confruntat și cu o serie de probleme de sănătate.

Citește și: Bianca Drăgușanu a dat cărțile pe față! Vedeta a mărturisit ce calități trebuie să aibă partenerul său de viață: „Practic, eu vin cu o viață bună la pachet”

"Primii bani pe care i-am câștigat au fost vreo 300 de lei, ceea ce însemna foarte mult în ’85. O parte mi i-a luat tata că să nu mă bată țiganii și restul de 100 i-am jucat la loz în plic. Evident că nu am câștigat chiar dacă eu mă vedeam deja luând o mașină. Dar primii mei bani adevărați i-am câștigat la 13 ani, când am cântat la o nuntă timp de 15 ore.

Am avut câteva momente grele în viață. În ’86 când a murit mama, apoi ziua în care s-a dus și tata iar mie mi s-a zdruncinat lumea. Am pierdut orice echilibru. Atunci am fost și suspect de cancer, ar fi trebuit să-mi taie piciorul. Cred că Dumnezeu m-a dus mai departe că eu nu am mai fost capabil", a povestit Vali Crăciunescu, pentru Fanatik.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!