Vali Porcișteanu, declarații despre incidentul cu fosta soție: „Parcă aștepta să o calce mașina”. Ce a spus, însă, fosta lui parteneră?

Vali Porcișteanu, declarații uimitoare despre accidentul cu fosta soție

Vali Porcișteanu este acuzat că a călcat-o pe fosta lui soție, pe picior. Pilotul de raliu susține, însă, că totul este o înscenare și că fosta lui soție își dorește să îi strice imaginea.

Vali Porcișteanu a divorțat de femeia cu care are o fetiță în urmă cu un an, iar de atunci, între cei doi există numeroase conflicte legate de timpul alocat fiecăruia cu copilul lor.

Pilotul de raliu a declarat că incidentul s-a petrecut, de fapt, din cauza unei „simple neatenții” și că fosta lui soție exagerează pentru a-i face lui rău.

“ Dosarul se deschide din oficiu de către Poliție, pentru că au venit la fața locului să constate incidentul. Consider că treaba asta e făcută și exagerată foarte mult pentru a mă defăima, pentru că e clar că există un conflict între noi de când am divorțat și încearcă prin diferite tertipuri să-mi afecteze imaginea. Am divorțat de vreun an. Sunt meciuri de astea foarte dese legate de copil. Iată că dintr-o simplă neatenție să-i spun așa s-a ajuns la această tevatură .” a spus Vali Porcișteanu la o emisiune tv.

Tot el a mai declarat că în momentul nefericitului accident era concentrat să filmeze și că este posibil ca piciorul să îi fi alunecat de pe ambreiaj: “Eu eram concentrat să filmez, pentru că aveam niște divergențe legate de un fel de abuz al fetiței pe care-l făcea la momentul respectiv acolo și probabil că mi-a alunecat puțin piciorul pe ambreiaj sau s-a pus mașina în mișcare foarte încet. Se vede pe imagine clar cum pare că ar fi agățat mașina piciorul ei, dar în urma investigațiilor de la spital, cei de la Poliție mi-au comunicat că nu s-a întâmplat, deci nu a pățit nimic .”

Mai mult, pilotul a mărturisit că, deși fosta soție a țipat că roata i-ar prinde piciorul, aceasta nu a făcut nimic ca să evite incidentul, de parcă ar fi așteptat să fie călcată de mașina condusă de Vali Porcișteanu.

“ Se auzeau strigătele ei și ale surorii. Au țipat amândouă. Dacă ne uităm pe filmare se vede că mașina se pune încet în mișcare, practic zici că alunecă la vale singură cu o viteză foarte mică. Ea zice „vezi că-mi prinzi piciorul”, dar nici nu face nimic să plece de acolo. Parcă aștepta să o calce mașina, dar de fapt nu a călcat-o mașina, că dacă ar fi călcat-o o mașină de două tone jumate piciorul ăla ar fi avut de suferit .” a mai adaugat pilotul de raliu.

Ce a avut de declarat fosta soție a lui Vali Porcișteanu?

Fosta soție le-a transmis reporterilor emisiunii că nu are nimic de declarat în legătură cu acest subiect și că lasă imaginile cu neferitciul accident, care au devenit virale, să vorbească în locul ei.