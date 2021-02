Vali Vijelie, în război cu maneliștii din noua generație? ”Eu nu cânt muzică pentru Youtube” Dezvăluiri în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

In articol:

Nume precum Jador, Abi Talent, Tzancă Uraganu, Dani Mocanu fac legea în online și au milioane de vizualizări pe Youtube. Se spune că ”generația de aur” din lumea manelelor, din care face parte și Vali Vijelie, a pierdut teren în fața mai tinerilor colegi în preferințele publicului.

Este un război între maneliști?

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Vali Vijelie a fost întrebat dacă se simte amenințat de noua generație de maneliști.( VEZI si Vali Vijelie a făcut senzație pe o plajă din Zanzibar)

”Nu. E loc pentru toată lumea. Iar noua generație nu poate să fie o amenințare pentru noi. Unii dintre ei cântă alt gen de muzică, toți sunt talentați. Eu nu cânt muzică pentru Youtube. E foarte important de știut asta. Eu nu alerg după vizualizări. Eu am nevoie ca după ce fac o melodie să mă duc la o petrecere și să mi-o ceară toată lumea”, a mărturisit Vali Vijelie.

”Ce înseamnă muzică pentru Youtube”, l-a întrebat Denise Rifai pe manelist.

”O să-ți dau un exemplu. Un solist pentru care eu am cel mai mare respect din România este Ștefan Bănică. Pentru mine e un exemplu ca artist. Nu l-am văzut să alerge să facă muzică pentru Youtube. Cine îl ascultă pe Ștefan Bănică nu are timp să stea non-stop pe Youtube să asculte muzica lui. Mai mult copiii, noua generație, ascultă muzică pe Youtube. Dar dacă Ștefan Bănică face un spectacol, îl poate ține o săptămână. Noua generație ar putea să facă lucrul ăsta? Am avut un spectacol la Berăria H și au fost peste 2.000 de persoane. La vreo două săptămâni după, m-au chemat din nou. Ca să poți să ții un spectacol trebuie să ai un repertoriu. Ei (n.red. noua generație de maneliști) au cântece, sunt foarte talentați, dar să demonstreze unul dintre ei, să aleagă o sală și să facă un spectacol. Să vedem câți fani are. Ai fani în momentul în care plătesc pentru tine”, a spus Vali Vijelie în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.