Vara aceasta, poarta botine de dama comode si in tendinte!

Cu toate ca nu este o situatie tocmai placuta, trebuie sa vedem si partea ,,plina” a paharului: cand ai avut ultima data un concediu atat de lung? Chiar daca lucrezi de acasa, iti permiti sa te trezesti mult mai tarziu, termini task-urile zilnice mult mai repede si iti iei pauze oricand doresti.

Nu este vacanta ideala, insa este o buna ocazie sa ii permiti organismului tau sa se refaca. Ai ocazia sa citesti cat vrei, sa te uiti la seriale sau pur si simplu sa stai si sa te gandesti la ce vrei. Iti recomandam sa profiti cat de mult poti de fiecare minut liber si sa nu te mai gandesti ca stai in casa. Este modul in care iti protejezi sanatatea si in care ii dai sansa organismului sa se odihneasca dupa ani de lucrat intr-un program haotic.

Probabil ti-ai fi dorit sa porti toate tinutele de primavara pe care le-ai pregatit sau pe care le-ai comandat si nici macar nu ai apucat sa le tai etichetele. Insa, mai mult ca sigur, cand toata aceasta situatie se va incheia, vei putea spune ca ai trecut de la cizme si ghete, direct la sandale. Se preconizeaza ca dupa jumatatea lunii mai se vor mai relaxa restrictiile, asa ca poti deja sa te gandesti la tinute de vara. Vei purta cele mai frumoase rochii vaporoase, blugi scurti si camasi si vei alatura incaltaminte comoda, dar in tendinte.

Ce iti place sa porti cel mai mult pe timp de vara? Balerini, pantofi sport, sandale, pantofi cu toc? Probabil alternezi aceste tipuri de incaltaminte in functie de vreme, de tinuta si de starea ta de spirit din acel moment. Pentru vara aceasta, iti sugeram sa alegi ceva diferit: botine de dama special create pentru anotimpul cald. Poate esti tentata sa spui ,,nu”, insa iti garantam ca dupa ce le vei vedea, vei dori sa le porti macar o data. Botinele de dama pentru vara sunt confectionate din materiale ce lasa pielea sa respire si in majoritatea cazurilor este vorba despre plasa si piele ecologica perforata. Astfel, nu te vei simti deloc incomod si vei putea purta botine chiar si cand este canicula.

Sunt ideale pentru a fi purtate la un festival sau la un eveniment, dar sunt foarte bune si pentru activitatile de zi cu zi. Daca esti o persoana care nu suporta sa simta praful orasului pe picioare, aceste botine sunt ideale. In continuare, o sa iti prezentam o pereche ce ne-a atras atentia si care poate fi purtata in orice imprejurare.

Este vorba despre Botine de vara Asla Bej, care au un toc patrat de 6 cm si pe care le poti asorta la o multime de tinute. Arata foarte bine si mai mult ca sigur vei primi foarte multe complimente pentru ele.

Speram sa iti placa recomandarea noastra de botine pentru vara si sa iei in considerare acest tip de incaltaminte pentru cand iti doresti sa arati foarte bine si sa ai o tinuta in tendinte, din cap pana in picioare!