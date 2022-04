Vasilica Stan, surpriza serii la Românii au Talent, sezonul 12. Vezi ce meserie are, de fapt, concurenta

In articol:

Vasilica Stan de la Românii au Talent, sezonul 12, are 54 de ani și este de profesie bucătar. Însă adevăratul talent al concurentei de la Românii au Talent 2022 este vocea pe care o are.

Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, i-a umit pe jurați cu interpretarea sa muzicală, dar și cu prezența sa scenică.

Vasilica Stan, surpriza serii la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mă numesc Stan Vasilica, am 54 de ani și sunt din Târgoviște. Talentul meu este muzica. Pasiunea asta o am de mică, dar din păcate nu am luat-o pe drumul ăsta. Așa a fost să fie.

Meseria actuală este de bucătar. La Spitalul de Urgență Târgoviște lucrez. Mâncarea din spital nu este așa de grozavă pentru că alocația e așa cum e, dată de sus, nu de noi. Sunt chiar furioasă uneori din cauza asta. Sunt un om sufletist, îmi e milă de bolnav. Noi din bucătărie facem ceea ce putem, dar alții trebuie să facă mult mai mult decât noi. Din păcate nu se face.

Nu mă regăsesc în meseria asta. Eu mă regăsesc decât în muzică. De mic copil am în sânge chestia asta. Însă am muncit pentru că trebuie să muncesc”,

a mărturisit concurenta.

Vasilica Stan, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Vasilica Stan a primit patru de DA și a trecut în etapa următoare la Românii au Talent, sezonul 12. Jurații au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentei și au admirat-o pentru curajul său de a veni și de a-și arăta talentul la Românii au Talent 2022.

”Doamnă. să știți că și eu am ascultat bine Angela Similea în copilărie, că am prins din plin o copilărie care se difuza Angela Similea la radio. Ceea ce m-a surprins la dvs. cu adevărat, aproape că mi-au dat lacrimile de cât de bine ați studiat-o pe Angela Similea.

Doamnă este admirabil ce ați făcut la 54 de ani, v-ați făcut curaj. Ne umiți pur și simplu. Ați avut momente în care parcă o ascultam pe Angela Similea. Vă spun la modul cel mai sincer, atât de bine ați cântat. Aveți o chemare în direcția asta”, a spus Andi Moisescu.

”Vreau doar să vă transmit că niciodată nu e prea târziu pentru a cânta, pentru a vă îndeplini visul. Nu are cum să nu funcționeze când există atâta pasiune pentru a cânta. Respect faptul că ați luat mult din interpretarea doamnei Angela Similea. Ați luat și din eleganța ei. Mi se pare cel mai elegant artist, cea mai cochetă artistă”, a spus Andra.

”Astăzi dna Stan nu ați cântat ca o bucătăreasă, ați cântat ca o veritabilă cântăreață!”, a spus Dragoș Bucur.