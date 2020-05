In articol:

Cristinica are doar șapte ani, dar știe mai bine decât mulți dintre noi ce înseamnă greutățile vieții și, mai ales, lipsurile. Locuiește alături de tatăl ei, care de multe ori se culcă flămând doar pentru ca ea să nu sufere de foame.

Povestea ei a ajuns la urechile Danielei Matei, o voluntară din cadrul Asociației ”Născută Înger”, care a publicat un mesaj cutremurător pe Facebook și care a și vizitat-o pe fetiță.

„Cei mai albastri si tristi ochi! Anul 2020 si azi este prima datã când a vãzut si gustat o bananã! Mititica noastrã are 7 ani, Cristinica, merge la scoalã în clasa I !Ar trebui sã facã si ea teme dar nu are luminã, tabletã, etc. Sunt lipiti pãmântului, am gãsit-o de mânã cu tatãl ei, se au doar unul pe celãlalt, casa lor e cumva izolatã de restul caselor. Nu are jucãrii si nici alti copii cu care sã se joace. Are mititica noastrã cei mai tristi ochi albastri pe care i-am vãzut vreodatã. Ar avea nevoie de aproximativ 1000 lei pentru a plãti lumina, 800 facturã si vreo 200 rebransarea, nu au nici frigider…. nimic…. trist…. foarte trist !” a scris Daniela pe Facebook, îns peranța că oamenii cu suflet mare vor să îi ajute pe Cristinica, pe fratele ei mai mic și pe tatăl ei.

Cristina, tatăl ei, locuiesc în satul Lălești, comuna Puiești, județul Vaslui. Voluntarilor de la Asociatia “Nãscutã Înger” nu le-a venit să creadă cât de săraci sunt acești copii pe care mama i-a abandonat fără să o mai intereseze soarta lor.

„România, Lãlesti, Puiesti, anul 2020, o realitate cruntã în care trãiesc copii, adulti fãrã locuri de muncã, fãrã perspective, bãtrâni uitati. Un chip al României noastre, un chip trist, plin de lacrimi. Mã întreb cum sã-si continue studiile Cristina, fratele sãu si multi alti copii, când ei nici curent electric nu au. O casã tristã, copii care nu stiu sã zâmbeascã, sã se joace, nu stiu ce înseamnã bucuria, speranta, un tatã plin de nevoi care se zbate sã punã o bucatã de pâine pe masã. O mamã care a plecat în lume si dusã a fost, fãrã sã-i mai pese de ochii tristi ai micutilor sãi.

Datoritã vouã, oameni frumosi, cãrora vã pasã, Cristina va avea curent electric si va putea cât de cât sã aibã niste conditii decente. Împreunã cu voi, cei care ne-ati ajutat si ne ajutati, împreunã cu Mazilu Alina, de la serviciul de asistentã socialã Puiesti, care ne-a semnalat cazul si cu voluntarii îngerilor Bogdan Bog si Daniela Matei, am ajuns la cel mai trist copil, Cristina. Am dus frigider,masinã de spãlat, televizor, aragaz, tabletã, îmbrãcãminte, încãltãminte, alimente si dulciuri. Vã multumesc, oameni minunati cã împreunã reusim sã mutãm muntii din loc, împreunã reusim sã redãm sperante si bucurii.Vom mai merge la Cristina, sperãm sã reusim sã-i consolidãm cãsuta si sã o renovãm.”, a precizat Carmen Suciu, cea care coordoneazã activitatea Asociatiei “Nãscutã Înger” din Piatra Neamt.

Cum pot fi ajutați Cristinica, fratele ei mai mic și tatăl lor

Din fericire, din donațiile care s-au strâns, Cristinica, fratele ei și tatăl lor au primit frigider,masinã de spãlat, televizor, aragaz, îmbrãcãminte, încãltãminte, alimente si dulciuri și au și curent electric acum. Coordonatoarea asociației speră, însă, că oamenii cu suflet mare vor continua să doneze pentru această familie care a trăit în sărăcie lucie ani de-a rândul și că se vor putea ocupa și de consolidarea și renovarea căsuței în care locuiesc.

Pentru cine vrea sã ajute la renovarea cãsutei Cristinei si a frãtiorului sãu, poate sã doneze orice sumã în contul Asociatiei “Nãscutã Înger” Piatra Neamt, CUI 360635530, Cont: RO58BTRLRONCRTO345309301 Banca Transilvania Piatra Neamt.

