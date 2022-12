”Vedem ce ne rezervă viața” Andreea Antonescu mai are puțin și naște, dar nu se gândește și la nuntă. Ce spune artista despre un al doilea mariaj

In articol:

Andreea Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, împreună au o fetiță, dar de ceva timp fiecare a pornit pe un alt drum.

El a rămas în America, ea a revenit în România, moment în care un al bărbat a apărut în calea sa și a cucerit-o.

Andreea Antonescu mai are puțin și naște, dar nu se gândește și la nuntă

Andreea Antonescu nu se grăbește să se mărite

Acum artista se iubește cu un jurnalist și în curând vor deveni părinți pentru prima oară. Însă, chiar dacă așteaptă să își strângă în brațe copilul, cei doi se pare că încă nu s-au gândit să devină și o familie în acte, cel puțin, nu în viitorul apropiat.

Artista spune că acum altele sunt prioritățile lor, iar căsătoria mai poate aștepta, în funcție de ce le mai oferă viața.

”Stai să le luăm treptat, stai să terminăm cu sarcina, cu botezul și după vedem ce ne rezervă viața (nr. dacă face sau nu nuntă)”, a spus Andreea Antonescu la o emisiune TV.

Și pentru că acum totul se învârte în jurul sarcinii, Andreea Antonescu se consideră una dintre graviduțele norocoase.

Cântăreața mărturisește că se simte excelent și că totul a decurs până acum foarte bine, chiar neașteptat de bine, mai ales în comparație cu prima sarcină.

Pe lângă lipsa problemelor, nici kilogramele în plus nu îi dau bătăi de cap, căci Andreea Antonescu mărturisește că nu a prea pus deloc pe ea. Asta și pentru că, deși își face poftele, are grijă să aibă o alimentație sănătoasă.

„ La 20 de ani eram cât un balon, mă umflasem toată! Acum, la 40 de ani, mă învârt pe tocuri. Nu am decât o burtică mică, atât! E incredibil! Și mă simt într-o mare formă! Mă îngrășasem 20 de kilograme atunci când am fost gravidă cu Sienna! Pur și simplu mănânc ce știu că este sănătos. Nu am avut pofte, nu pot să zic că sunt lucruri pe care le refuz. Mănânc în continuare și ciocolată, ceea ce fac de-o viață. E foarte ușor, deși mă așteptam să fie un pic mai greu, pentru că au trecut câțiva ani buni. E foarte ușor! Sunt super mândră de tot ce trăiesc acum.. Nu știu, sunt luate în calcul ambele variante, atât natural, cât și cezariană”, a mai spus viitoarea mămică a showbiz-ului.