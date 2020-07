In articol:

Ivana Icardi a devenit cunoscută în urma reality show-ului Big Brother, dar și după participarea ei la Survivor 2020. Tânăra a slăbit foarte mult, după ce a fost nevoită să renunțe la toate plăcerile culinare, în timpul emisiunii. Frumoasa blondină a dat jos nu mai puțin de 14 kilograme, de-a lungul competiției.

”Sincer? Muream să mănânc”, spunea blondina după Survivor.

Ivana a revenit la formele voluptoase

Ivana Icardi a revenit la formele pe care le avea înaintea competiției. Aceasta a recunoscut în nenumărate rânduri că a pierdut foarte multe kilograme și că-și dorea mereu să mănânce.

”Să fiu sinceră? După ce am stat 3 luni fără să mănânc tot ce voiam, a fost inevitabil să-mi ceară corpul tot ce muream să mănânc și nu puteam. Poate am făcut-o de o manieră necontrolată. Aveam un corp mai stilizat, dar într-o lună și jumătate am revenit la corpul meu dintotdeauna. Am recuperat toate kilogramele pierdute și chiar mai mult... dar mâncarea de care m-am bucurat nu are preț”, a povestit Ivana.