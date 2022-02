Vedete din România care au slăbit rapid după naștere. Cum au revenit la siluetele de fotomodel

In articol:

De la oameni simpli până la vedete, cu toți au dorit, cel puțin o dată în viață, să scape măcar de câteva kilograme în plus. Iar dorința de a slăbi repede este cu atât mai mare în cazul vedetelor, cu cât imaginea contează extraordinar de mult pentru ele. Presiunea de a arăta perfect este foarte mare, și atunci ele caută cele mai rapide metode de a scăpa de povara kilogramelor în plus. Dincolo de antrenamentele la care recurg imediat ce s-au întremat puțin după lăuzie, vedetele apelează la tot felul de diete care și-au dovedit eficiența.

Antonia a slăbit după sarcină cu ajutorul antrenamentelor



Antonia arată impecabil după trei nașteri [Sursa foto: https://www.instagram.com/antonia/]

În ciuda faptului că a născut de trei ori, iar la ultima sarcină a luat în plus în jur de 20 de kilograme, acum, cântăreața se prezintă “țiplă”, fără pic de celulită sau vreun gram în plus.

Secretul slăbirii Antoniei are legătură cu Alex Velea, cel care a îndrumat-o, în toată această perioadă, în privința sportului și, în special, al alimentelor pe care să le consume.

“Nu fac nimic special în ceea ce priveşte antrenamentele: mers pe bandă, multă izometrie. Am încredere în Sasha şi ştiu că împreună cu el voi reuşi să ajung din nou în formă. Oricum, mi-am revenit repede după sarcină, pentru că înainte făceam foarte mult sport şi aveam o dietă echilibrată. De aceea, am şi luat puţine kilograme, cam 10, pe care le-am şi eliminat rapid”, a declarat, după naștere, Antonia.

Anna Lesko arăta ca un fotomodel la un an de la naștere



Anna Lesko a revenit rapid la silueta de invidiat [Sursa foto: https://www.instagram.com/anna_lesko/]

Anna Lesko este una dintre mămicile mondene care au fost extrem de atente cu silueta. Până în luna a șaptea, nu a știut nimeni că artista era însărcinată.

Artista purta haine largi, iar cele zece kilograme acumulate nici nu s-au văzut. În prezent, cântăreața a ajuns la aceeași greutate că înainte de sarcină în 2014.

La nici o lună şi jumătate de când a devenit mamă, Anna Lesko urcase din nou pe scenă. Ea a demonstrat că poate să fie la fel de sexy şi după naştere. Artista a îmbrăcat aceleaşi ţinute provocatoare pe care le purta şi înainte de sarcină şi s-a mişcat cot la cot cu dansatoarele ei.



Dana Rogoz și-a etalat abdomenul plat la câteva luni de la naștere



Dana Rogoz are abdomen plat după patru copii [Sursa foto: https://www.instagram.com/danarogoz/]

Pe 20 mai 2022, vedeta devenise mama pentru a patra oară. Mai mult, la doar o săptămână de la naștere, Dana arăta ca și cum nu ar fi purtat vreodată o sarcină. Femeia și-a uimit fanii de pe contul de socializare cu o fotografie în care le arată abdomenul perfect plat, deși susține că mai avea de dat jos niște kilograme. Chiar dacă are un metabolism demn de invidiat și a recunoscut că nu a ținut diete și nici nu s-a înfometat, Dana Rogoz a subliniat faptul că a respectat totuși niște reguli pe parcursul sarcinii.

„Nu am vrut să vorbesc toată sarcina mea despre kilograme, tocmai pentru a evita o presiune suplimentară pe mame când vine vorba despre acest subiect. Și eu mai am kilograme de dat jos, și la mine zona din dreptul operației e încă inflamată. Iar faptul că am o recuperare ușoară și că uterul s-a retras așa ține în primul rând de niște gene bune, de felul meu de a fi”, povestea Dana Rogoz acum 2 ani.

Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, a slăbit rapid după naștere





Gabriela Priscariu a slăbit 12 kilograme după naștere [Sursa foto: https://www.instagram.com/gabriela.prisacariuotil/]

Pe parcursul sarcinii, modelul a luat în greutate 20 de kilograme, dar a reușit să slăbească 12 kilograme după naștere. Gabriela Prisăcariu a spus că nu a ținut dietă să slăbească, dar rolul de mamă este solicitant. Soția lui Dani Oțil are o siluetă de invidiat, iar după ce a născut arată spectaculos.



"Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor” , a spus Gabriela Prisăcariu după ce a născut.

Mihaela Rădulescu a scăpat rapid de cele 32 de kilograme luate în sarcină



Mihaela Rădulescu a scăpat de 32 de kilograme [Sursa foto: https://www.instagram.com/mihaelaradulescuschwartzenberg/]

La finalul lunii iulie 2004, Mihaela Rădulescu a adus pe lume un băiețel pe care l-a botezat Ayan. Pe parcursul sarcinii, diva de la Monaco s-a îngrășat 32 de kilograme.



”Cred că mi-am câştigat dreptul de a vorbi despre siluetă, diete și soluții de slăbit miraculoase, de vreme ce ambalajul meu a suferit o modificare substanțială de la sarcină. Eram o grasă nefericită!”, spunea Mihaela pe atunci.







surse: libertatea.ro, viva.ro, click.ro