Vedete neașteptate la Te cunosc de undeva 2021! Lista completă a concurenților din noul sezon

Vedete neașteptate la Te cunosc de undeva 2021! Lista completă a concurenților din sezonul nou. Vor participa trei perechi de artiști, în timp ce cinci artiști vor performa solo. Juriul emisiunii este format din Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

Vedetele care participă în cel mai nou sezon de la Te cunosc de undeva sunt: Radu Ştefan Bănică, Emilia Popescu, Mirela Vaida, Pepe şi Cristina Vasiu, care vor evolua solo, în vreme ce Adriana Trandafir va concura din nou alături de Romică Ţociu, Andrei Ştefănescu va face echipă cu Ana Baniciu, iar Liviu Vârciu va performa alături de Raluka.

Mirela Vaida[Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida se numără printre vedetele care vor participa în acest sezon la Te cunosc de undeva 2021. Vedeta va putea fi văzută într-o ipostază inedită, în rol de particiant, deși ne-am obișnuit să o vedem în calitate de prezentatoare.

„Aş fi putut să fiu poate în juriu, dar nu mă bag, pentru că Ozana şi Andreea fac treabă foarte bună, aşa că mă las pe mâna lor. Mă simt ca la şcoală, într-a XII-a, parcă învăţăm pentru bacalaureat, ne interesează concurenţa, care e mai bun, ce i-a picat fiecăruia, ce note avem, cum ne înţelegem, cine cui dă puncte... Contează să ne simţim bine, să dăm totul pe scenă şi să ne bucurăm de momentele astea superbe, pentru că atmosfera de la Te cunosc de undeva! e tot timpul de sărbătoare!”, a declarat Mirela Vaida.

Pepe[Sursa foto: Instagram]

Pepe se simte ca acasă în postura de concurent la Te cunosc de undeva. Pentru artist este important să participe și să se bucure de experiență în sine, nu contează clasamentul pentru vedetă.

„Mă simt ca acasă aici şi e o perioadă în care chiar aveam nevoie de experienţa acestui show, care mă motivează să mă distrez şi să fiu cât se poate de vesel, iar atunci şi lucrurile din viaţa mea se întâmplă mult mai frumos. Am venit aici ca să mă bucur, nu ca să câştig, pentru că am câştigat deja de două ori şi aş fi putut câştiga de încă două. Dar nu clasamentul e important, ci să te bucuri pentru fiecare rol pe care îl ai, pentru fiecare coleg pe care îl vezi că se transformă, pentru că Te cunosc de undeva! e un show care te motivează să evoluezi!”, a declarat Pepe.

Radu Stefan Banica[Sursa foto: Instagram]

Radu Ștefan Bănică este la început de drum, iar pentru el este prima experiență de acest gen. Fiul lui Ștefan Bănică ia competiția ca pe o provocare.

„Show-ul Te cunosc de undeva este o experienţă artistică importantă, o mare provocare pentru mine, care sunt la început de drum. În această emisiune sunt pus în multe ipostaze în care nu m-aş fi gândit vreodată că voi fi. Mă bucur că mă descurc bine și că am niște colegi extraordinari în acest show. Iar în Emilia Popescu, pe care o cunosc de când eram mic, găsesc un adevărat sprijin, mă ajută cu sfaturi, la fel cum face și în piesa de teatru "Totul în grădină", în care jucăm la Teatrul de Comedie, în regia domnului Victor Ioan Frunză ”, a spus fiul lui Ștefan Bănică.

Emilia Popescu[Sursa foto: Instagram]

Emilia Popescu se simte fericită că face parte din acest proiect de televiziune. Actrița revine pe micile ecrane, singură, fără compania lui Ștefan Bănică Jr.

„Sunt bucuroasă să mă întorc la prima mea dragoste, televiziunea, doar că sunt singură, fără partenerul meu. Am urmărit show-ul, e o provocare, din toate punctele de vedere şi abia aştept să împărtăşiţi cu noi experienţa aceasta!”, a spus actrița.

Cristina Vasiu[Sursa foto: Instagram]

Cristina Vasiu își dorea să facă parte din acest show de transforming, astfel artista a primit propunerea cu entuziasm.

”Am primit propunerea cu un entuziasm extraordinar, pentru că de câţiva ani îmi doream să fac parte din proiectul ăsta, si iată că acum, după X Factor, am primit vestea cea mare. Am fost în extaz! Nu îmi venea să cred că se întâmplă, că am ajuns aici şi că voi putea să fac atât de multe lucruri frumoase, să interpretez atât de multe personaje şi să răspund tuturor provocărilor. Muzical consider că am demonstrat ceea ce a fost de demonstrat, iar acum am mai multe categorii de îmbinat, şi actoria, şi muzica şi distracţia. Va fi pe cât de complicat, pe atât de frumos!”, a declarat artista.

Adriana Trandafir si Romica Tociu[Sursa foto: Instagram]

Cuplul format din Adriana Trandafir şi Romică Ţociu a participat și în sezonul trecut al emisiunii.

„Am muncit foarte mult, iar acum o să muncim de 10 ori mai mult!”, a spus Adriana Trandafir.

„La vremuri noi, tot noi! Au crezut că scapă, dar nu ne lăsăm. În sezonul 15 am avut de luptat cu două cupluri pe care le-am „tocat” mărunt, şi din punct de vedere vocal, cât şi la nervi!”, a spus Romică Țociu.

„Revenim cu forţe proaspete, un pic mai turbo şi cu aceeaşi dăruire, mai ales că lumea aşteaptă mai mult de la noi acum! Vă promitem că nu o să vă dezamăgim!”, a conchis actrița.

Andrei Stefanescu si Ana Baniciu[Sursa foto: Instagram]

S-a destrămat cuplul format din Liviu și Andrei, în acest sezon Te cunosc de undeva. Acum, Andrei Ștefănescu face echipă cu Ana Baniciu.

„Alături de noua mea colegă, Ana, voi face un cuplu minunat, vom fi primii, nu ştim încă dacă de la început sau de la final!”, a declarat Andrei.

„Mă bucur tare mult că sunt aici pentru a doua oară, după o pauză de aproximativ doi ani! Vreau să subliniez că acesta este unul dintre cele mai grele show-uri din România, pentru că pune la un loc şi muzică, şi actorie, şi prezenţă scenică, costume etc, e un show complex, iar noi pornim la drum cu gândul, în primul rând, să ne distrăm!”, a completat Ana Baniciu.

Liviu Varciu si Raluka[Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu face echipă cu Raluka în cel mai nou sezon, Te cunosc de undeva.

„Cred că au făcut un calcul, au zis că dacă data trecută nu au reuşit să ne învingă şi să ne „sufle” premiul cel mare, să încerce acum să ne dezbine, aşa măcar unul dintre ei tot va câştiga! Mă bucur că am din nou ocazia să fac parte din acest proiect, unul de suflet pentru foarte mulţi artişti de la noi!”, a spus Raluka.

„Sunt aşa de trist, nici nu ştim cine a greşit, nici nu ştim de ce şi cine a spus ultimul cuvânt...vezi cum am eu ochii în lacrimi şi cât de fericit e Andrei?... Suntem foarte bucuroşi că suntem din nou aici, din păcate, sau din fericire, că încă nu ştim, nu mai concurăm împreună!”, a declarat Liviu Vârciu.

Sursa: a1.ro