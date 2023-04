Vedetele respectă cu strictețe tradițiile din Săptămâna Mare! Înainte de Paște, divele renunță la fițe și tentații: "Țin post negru" | EXCLUSIV

In articol:

Vedetele se pregătesc cum se cuvine înainte de Paște, iar Săptămâna Luminată este un moment plin de emoție.

WOWbiz.ro a vorbit cu artiștii, divele din online și vedetele și am aflat, în exclusivitate, tot ce fac și ce nu fac înainte de Sărbătorile Pascale.

Pregătirile pentru masa de Sărbători sunt în toi, iar când vine vorba de post vedetele recunosc că Săptămâna Mare este momentul în care renunță la carne și restul alimentelor de origine animală, dar și la toate celelalte ispitele din jur.

Postul este ținut cu strictețe, curățenia de Paște începe și în casele lor, iar înainte de Sărbători se pregătesc cu cele mai bune preparate tradiționale.

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea ține post în Săptămâna Mare

Anca Serea ne-a povestit cum erau Sărbătorile în copilărie și mai ales ce tradiții a moștenit chiar de la bunica ei. Masa de Paște va fi categoric preparată tradițional.

În Săptămâna Mare, soția lui Adrian Sînă respectă tradiția și ține postul.

"Păstrăm tradițiile care s-au perpetuat la mine în copilărie și ceea ce am văzut de când era meu mica și până acum.

Țin postul cu o săptămână înainte, tocmai pentru că mi se pare un moment foarte bun în care să ne curățăm sufletul", a mărturisit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu respectă tradițiile și ține Postul Paștelui

Pentru Loredana Chivu, perioada Sărbătorilor Pascale reprezintă un moment extrem de important, fiind una dintre acele dăți din an în care se strânge toată familia la casa părintească. Vedeta ne-a mărturisit că sunt zile încărcate de liniște, povești frumoase și multă iubire.

Diva ține cu strictețe postul, iar an de an merge la biserică de Paște, respectând toate obiceiurile pe care le-a învățat de mică și pe care se bucură că a reușit să le păstreze.

"În fiecare an de Paște am aceleași planuri, pentru că eu am o tradiție de când sunt mică. Așa am văzut în familia mea și așa am crescut, cu această tradiție.

În fiecare an de Paște, în primul rând țin Postul Paștelui, în al doilea rând, merg la biserică și fac tot ceea ce simt eu să fac în perioada aceasta. În seara Învierii sunt la biserică la mine, unde am copilărit și unde am crescut. Voi sta cu familia mea, tot împreună mergem și la biserică, iar apoi luăm toți masa", a dezvăluit Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

Oana Mizil [Sursa foto: Instagram]

Oana Mizil ține post negru înainte de Paște

Oana Mizil își amintește cu drag de Sărbătorile Pascale petrecute în copilărie și mărturisește că toate această perioadă este una extrem de importantă. Înainte de Paște, vedeta recunoaște că ține post negru pentru câteva zile. În Joi și Vinerea Mare, Oana Mizil și fiica ei nu lipsesc nici de la biserică.

"În prezent, eu merg numai pe calea Domnului, iar Săptămâna Mare pentru mine este sfântă. Mergem miercuri, joi la biserică. Nu lipsim nici în Vinerea Mare. Mergem la slujbele respective din zilele respective.

De miercuri până sâmbătă eu țin post negru în fiecare an, acum suntem în perioada postului. Mă rog foarte mult și am așa o apropierea cu Divinitatea mai mare ca de obicei", a povestit Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă a respectat tot Postul Paștelui

Simona Trașcă ne-a mărturisit că tot postul a renunțat la alimentele de origine animală miercurea și vinerea așa cum se obișnuiește, iar în Săptămâna Mare ține post până în Noaptea de Înviere. Anul acesta, frumoasa blondină recunoaște că vrea să stea la toată slujba de Înviere și să vină în dimineața.

"Țin post miercurea și vinerea și normal că în ultima săptămână întotdeauna țin postul ca la carte. Am avut ani în care am ținut tot postul ca la carte, cap coadă, dar anul acesta așa am simțit eu, măcar să nu mănânc carne.

Eu sunt foarte carnivoră, deci prin gestul meu chiar am renunțat la ceva, sigur că eu știu foarte bine că e important să nu faci rău", a explicat Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

