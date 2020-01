Concurenții Survivor România au ajuns cu noaptea-n cap la aeroport, plini de emoții și cu lacrimi în ochi.

Vedetele și-au luat rămas bun de la familie și au plecat către aventura „Survivor”

Primii care au fost luați la întrebări de reporterița KanalD au fost Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. Celor doi le-a fost foarte greu să se despartă mai ales că nu au stat niciodată departe unul de altul.

„Acum să spun că suntem ok. Mai devreme am plâns amândoi. Și pentru noi e dificil, nu am stat despărțiți niciodată.”, a spus Mădălin Ionescu.

Cristina Șiscanu avea ochii roșii de la lacrimile pe care le-a vârsat când a fost nevoie să se despartă de cea mică.

„Mi-a fost greu să plec de lângă Petra așa. Vreau să urc mai repede în avion și știu că mă pot concentra pentru ce urmează.”, a spus

Elena Ionescu venise songură la aeroport, dar cu toate acestea, a fost în permanentă legătură cu prietenii virtuali.

„Sunt pregătită. Când am plecat am conștientizat ce se întâmplă.”, a spus Elena Ionescu.

Augustin Viziru era unul dintre cei mai relaxați concurenți și a spus că preferă să lase emoțiile deoparte pentru a se concentra asupra competiției.

„Conservam energie, nu consumăm energie atunci când nutrebuie. Nu m-am uitat pe internet să vad ucm arată jocul. Așteptăm cu nerăbdare să înceapă jocul.”

Bogdan Vlădău a stat treaz toată noaptea în compania celor dragi.

„Nu am dormit deloc azi noapte. Nu prea am avut timp.Am stat cu soșia și cun un prietn până apropae de plecare. Am avut emoții toată ziua și acum nu mai am.”, a spus Bogdan Vlădău.

Ruby a fost una dintre cele mai emoționate concurente și aproape că nu mai voia sa se urce în avion.



„Deja am ochii în lacrimi. Sun foarte tristă că nu mai vreau să plec. Cu mamaie nu am vorbit că atunci când o sun nu răspune. Când plec de acasă e greu că eu nu am plecat niciodată atât de mult. E greu.”

Iubitul ei spune că speră să meargă și el la un moment dat să facă asta.